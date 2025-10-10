恒指期貨現貨月份未平倉合約總數141126張，增10534張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為141126張，較前增10534張；若計入其他月份的未平倉合約，總數160269張，增11709張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/10(四)
|141126
|10534
|160269
|11709
|08/10(三)
|130592
|10664
|148560
|11235
|06/10(一)
|119928
|-9009
|137325
|-9060
|03/10(五)
|128937
|-6512
|146385
|-6437
|02/10(四)
|135449
|17264
|152822
|17577
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/10(四)
|47124
|4445
|57524
|4567
|08/10(三)
|42679
|566
|52957
|779
|06/10(一)
|42113
|279
|52178
|407
|03/10(五)
|41834
|1423
|51771
|1473
|02/10(四)
|40411
|572
|50298
|659
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社10日專訊》
