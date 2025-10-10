  • 會員
10/10/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數141126張，增10534張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為141126張，較前增10534張；若計入其他月份的未平倉合約，總數160269張，增11709張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/10(四)1411261053416026911709
08/10(三)1305921066414856011235
06/10(一)119928-9009137325-9060
03/10(五)128937-6512146385-6437
02/10(四)1354491726415282217577

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/10(四)471244445575244567
08/10(三)4267956652957779
06/10(一)4211327952178407
03/10(五)418341423517711473
02/10(四)4041157250298659

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社10日專訊》

