恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數231020張增8085張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為231020張，較前增8085張；若計入其他月份的未平倉合約，總數294752張，增13128張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/10(四)
|231020
|8085
|294752
|13128
|08/10(三)
|222935
|12533
|281624
|14120
|06/10(一)
|210402
|-14686
|267504
|-14364
|03/10(五)
|225088
|-11494
|281868
|-11127
|02/10(四)
|236582
|22903
|292995
|25117
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/10(四)
|82081
|-1529
|132132
|-956
|08/10(三)
|83610
|2221
|133088
|3368
|06/10(一)
|81389
|-1281
|129720
|-1030
|03/10(五)
|82670
|2838
|130750
|3132
|02/10(四)
|79832
|-1956
|127618
|-171
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社10日專訊》
【助眠救星】加拿大銷售No.1 | 維柏健[快睡寶]限時2件75折。即上 healthsmart.com.hk (優惠期至23/10/2025)► 了解詳情