期貨新聞

10/10/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數225165張，增逾萬五張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為225165張，較前增15159張；若計入其他月份的未平倉合約，總數263175張，增15557張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/10(四)2251651515926317515557
08/10(三)21000694922476189596
06/10(一)200514-9167238022-8829
03/10(五)209681-2428246851-2491
02/10(四)2121091227824934212813

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/10(四)12713341561381274023
08/10(三)122977728134104706
06/10(一)122249-1945133398-1642
03/10(五)12419412051350401162
02/10(四)12298926051338782926

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社10日專訊》

【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇

