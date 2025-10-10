恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數225165張，增逾萬五張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為225165張，較前增15159張；若計入其他月份的未平倉合約，總數263175張，增15557張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/10(四)
|225165
|15159
|263175
|15557
|08/10(三)
|210006
|9492
|247618
|9596
|06/10(一)
|200514
|-9167
|238022
|-8829
|03/10(五)
|209681
|-2428
|246851
|-2491
|02/10(四)
|212109
|12278
|249342
|12813
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/10(四)
|127133
|4156
|138127
|4023
|08/10(三)
|122977
|728
|134104
|706
|06/10(一)
|122249
|-1945
|133398
|-1642
|03/10(五)
|124194
|1205
|135040
|1162
|02/10(四)
|122989
|2605
|133878
|2926
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社10日專訊》
