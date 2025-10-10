期指低開341點報26425，國指期貨跌121點報9412

期指低開341點報26425，國指期貨低開121點報9412，科指期貨低開110點報6373。
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇？】高市早苗當選日相，你認為中日關係前景會否受損？► 立即投票
10/10/2025 09:15
期指低開341點報26425，國指期貨低開121點報9412，科指期貨低開110點報6373。
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇？】高市早苗當選日相，你認為中日關係前景會否受損？► 立即投票
上一篇新聞︰10/10/2025 15:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７８１﹒７５升２﹒…
下一篇新聞︰10/10/2025 09:15 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７８８﹒７５升９﹒…
10/10/2025 17:18 《外圍焦點》聖路易斯聯儲總裁發表講話，美國公布密大消費者信…
10/10/2025 16:46 即月期指最後交易價２６２８２跌４８４點，成交９９５７１張
10/10/2025 16:31 即月期指最後交易價２６２８２跌４８４點，低水８點
10/10/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２５１６５張，增逾萬五張
10/10/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３１０２０張增８０８５張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N