即月期指最後交易價26282跌484點，低水8點

即月期指最後交易價26282，跌484點，低水8點，暫成交99139張。即月國指期貨最後交易價9349，跌184點，低水9點，暫成交89639張。另外，即月科指期貨最後交易價6251，跌232點，低水9點，暫成交146976張。

《經濟通通訊社10日專訊》