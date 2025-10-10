【夜期時段】即月期指最新報26229點，跌53點，低水61點

即月期指在夜期時段開市報26280點，跌2點，低水10點，最新報26229點，跌53點，低水61點，合約成交827張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9347點，跌2點，低水11點，最新報9327點，跌22點，低水31點，合約成交1030張。
《經濟通通訊社10日專訊》
10/10/2025 17:20
