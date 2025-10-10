《神州期貨》上期所：調整鎳等期貨交易保證金比例和漲跌停板幅度

上期所公告，自2025年10月14日(下周二)收盤結算時起，交易保證金比例和漲跌停板幅度調整如下：鎳、錫期貨合約的漲跌停板幅度調整為8%，套保持倉交易保證金比例調整為9%，一般持倉交易保證金比例調整為10%；丁二烯橡膠、天然橡膠期貨合約的漲跌停板幅度調整為7%，套保持倉交易保證金比例調整為8%，一般持倉交易保證金比例調整為9%。
《經濟通通訊社10日專訊》
【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇
10/10/2025 17:39
上期所公告，自2025年10月14日(下周二)收盤結算時起，交易保證金比例和漲跌停板幅度調整如下：鎳、錫期貨合約的漲跌停板幅度調整為8%，套保持倉交易保證金比例調整為9%，一般持倉交易保證金比例調整為10%；丁二烯橡膠、天然橡膠期貨合約的漲跌停板幅度調整為7%，套保持倉交易保證金比例調整為8%，一般持倉交易保證金比例調整為9%。
《經濟通通訊社10日專訊》
【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇
下一篇新聞︰10/10/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６２２９點，跌５３點，低水６１點
10/10/2025 17:18 《外圍焦點》聖路易斯聯儲總裁發表講話，美國公布密大消費者信…
10/10/2025 16:46 即月期指最後交易價２６２８２跌４８４點，成交９９５７１張
10/10/2025 16:31 即月期指最後交易價２６２８２跌４８４點，低水８點
10/10/2025 15:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７８１﹒７５升２﹒…
10/10/2025 09:15 期指低開３４１點報２６４２５，國指期貨跌１２１點報９４１２
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N