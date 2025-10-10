《神州期貨》上期所：調整鎳等期貨交易保證金比例和漲跌停板幅度

上期所公告，自2025年10月14日(下周二)收盤結算時起，交易保證金比例和漲跌停板幅度調整如下：鎳、錫期貨合約的漲跌停板幅度調整為8%，套保持倉交易保證金比例調整為9%，一般持倉交易保證金比例調整為10%；丁二烯橡膠、天然橡膠期貨合約的漲跌停板幅度調整為7%，套保持倉交易保證金比例調整為8%，一般持倉交易保證金比例調整為9%。

《經濟通通訊社10日專訊》