  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

10/10/2025 17:39

《神州期貨》上期所：調整鎳等期貨交易保證金比例和漲跌停板幅度

　　上期所公告，自2025年10月14日(下周二)收盤結算時起，交易保證金比例和漲跌停板幅度調整如下：鎳、錫期貨合約的漲跌停板幅度調整為8%，套保持倉交易保證金比例調整為9%，一般持倉交易保證金比例調整為10%；丁二烯橡膠、天然橡膠期貨合約的漲跌停板幅度調整為7%，套保持倉交易保證金比例調整為8%，一般持倉交易保證金比例調整為9%。
《經濟通通訊社10日專訊》

【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇

下一篇新聞︰10/10/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６２２９點，跌５３點，低水６１點

其他
More

10/10/2025 17:18  《外圍焦點》聖路易斯聯儲總裁發表講話，美國公布密大消費者信…

10/10/2025 16:46  即月期指最後交易價２６２８２跌４８４點，成交９９５７１張

10/10/2025 16:31  即月期指最後交易價２６２８２跌４８４點，低水８點

10/10/2025 15:10  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７８１﹒７５升２﹒…

10/10/2025 09:15  期指低開３４１點報２６４２５，國指期貨跌１２１點報９４１２

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

拆解修昔底德陷阱，中國如何跨越？

10/10/2025 07:50

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處