《日入而息》渣打上調恒指目標，恒指全周累跌逾3%

滙豐據報9月初向恒生董事會提私有化要約，三次上調報價；標普指滙控擬私有化恒生將加強雙方關係，料對集團資本化壓力可控；證券及期貨專業總會指私有化屬於戰略性投資，並非撤資行為

渣打(02888)鄭子豐稱「十五五」規劃政策憧憬，上調12個月恒指目標至高達30000點；看好中國離岸股票多於中國在岸股票，中國股市估值重估空間較大

金管局阮國恒稱跨境徵信互通計劃助香港銀行審批逾2.6億元貸款；中銀香港(02388)完成個人客戶跨境徵信試點個案，涵蓋樓宇按揭、私人貸款及信用卡

摯達科技(02650)首掛開高逾1.8倍下限定價，每手賺6154元；收高逾倍，每手賺6429元

金葉國際(08549)首掛高開五倍每手勁賺1.25萬，超購逾萬倍成新超購王；收高逾倍，每手賺8250元

虛擬資產交易所HashKey據報尋求在港IPO，籌不逾39億元

路透指智元機器人計劃明年赴港上市

中國星集團(00326)向華強否認遭銀行Call Loan，強調沒有出現財政不穩情況

中原CCL按周升0.24%，恒生私有化影響料於10月底數據反映

工信部調整享受車船稅優惠的節能、新能源車技術要求；工信部擬開展衛星物聯網業務商用試驗，支撐商業航天、低空經濟等發展

中國海關據報加大對英偉達芯片等進口貨物檢查；商務部轟美方對中企實施穿透性制裁，促盡快糾正錯誤；彭博指曝光華為芯片秘密的TechInsights遭中國列入黑名單；美國醞釀對中國路由器巨頭TP-Link採取行動

日本10年期國債孳息率升至2008年以來最高水平；日本財相口頭警告匯率波動，外間料日圓跌至160將觸發政府干預；調查顯示近九成日本家庭預計未來1年物價將上漲；在日外國人升至逾395萬人，創新高