《日入而息》渣打上調恒指目標，恒指全周累跌逾3%

|滙豐據報9月初向恒生董事會提私有化要約，三次上調報價；標普指滙控擬私有化恒生將加強雙方關係，料對集團資本化壓力可控；證券及期貨專業總會指私有化屬於戰略性投資，並非撤資行為
|渣打(02888)鄭子豐稱「十五五」規劃政策憧憬，上調12個月恒指目標至高達30000點；看好中國離岸股票多於中國在岸股票，中國股市估值重估空間較大
|金管局阮國恒稱跨境徵信互通計劃助香港銀行審批逾2.6億元貸款；中銀香港(02388)完成個人客戶跨境徵信試點個案，涵蓋樓宇按揭、私人貸款及信用卡
|摯達科技(02650)首掛開高逾1.8倍下限定價，每手賺6154元；收高逾倍，每手賺6429元
|金葉國際(08549)首掛高開五倍每手勁賺1.25萬，超購逾萬倍成新超購王；收高逾倍，每手賺8250元
|虛擬資產交易所HashKey據報尋求在港IPO，籌不逾39億元
|路透指智元機器人計劃明年赴港上市
|中國星集團(00326)向華強否認遭銀行Call Loan，強調沒有出現財政不穩情況
|中原CCL按周升0.24%，恒生私有化影響料於10月底數據反映
|工信部調整享受車船稅優惠的節能、新能源車技術要求；工信部擬開展衛星物聯網業務商用試驗，支撐商業航天、低空經濟等發展
|中國海關據報加大對英偉達芯片等進口貨物檢查；商務部轟美方對中企實施穿透性制裁，促盡快糾正錯誤；彭博指曝光華為芯片秘密的TechInsights遭中國列入黑名單；美國醞釀對中國路由器巨頭TP-Link採取行動
|日本10年期國債孳息率升至2008年以來最高水平；日本財相口頭警告匯率波動，外間料日圓跌至160將觸發政府干預；調查顯示近九成日本家庭預計未來1年物價將上漲；在日外國人升至逾395萬人，創新高
|聯儲局理事巴爾警告通脹風險，籲減息審慎行事；聯儲局數據指銀行準備金9周來首次上升，突破3萬億美元；美國勞工統計局已召回員工，計劃月底前發布9月CPI數據
|恒指全日跌462點收報26290，全周累跌850點，憂關稅政策硬著陸中芯挫7%
|中美博弈再起，滬綜指收跌近1%失三千九，本周微升0.4%
|歐元最新報1.1573/75，日圓最新報152.79/81
|恒生(00011)第三次中期股息每股1.3元；瑞銀指恒生獲提私有化將能提升效率及競爭力，評級「沽售」；證券及期貨專業總會指私有化屬於戰略性投資，並非撤資行為
|滙控(00005)授出有條件獎勵；滙豐據報9月初向恒生董事會提私有化要約，三次上調報價；標普指滙控擬私有化恒生將加強雙方關係，料對集團資本化壓力可控；摩通指滙控擬私有化恒生將削70億美元回購，評級「增持」
|中銀香港(02388)完成個人客戶跨境徵信試點個案，涵蓋樓宇按揭、私人貸款及信用卡
|天譽置業(00059)清盤呈請聆訊押後至11月14日
|遠大住工(02163)通過自行申請破產重整議案
|阿里(09988)蔡崇信稱AI競賽沒有「贏家通吃」，勝利在於誰能更快應用；阿里將在北京朝陽平房地區建設數字影棚
|比亞迪(01211)第1400萬輛新能源車巴西車廠下線，巴西總統盧拉成車主
|Keeta與華潤隆地旗下購美好平台簽戰略合作協議
|京東(09618)連續9年登福布斯全球最佳僱主榜，唯一上榜中國零售企業
|恒隆地產(00101)國慶黃金周首四天內地物業組合租戶銷售額按年增15%
|鷹君(00041)羅氏家族斥近1199萬元購錦上路「柏瓏II」三房單位，呎價15510元
|中國新城鎮(01278)固定收益類項目投資組合總額約37.5億人幣
|招金礦業(01818)首三季純利升1.4倍至21.2億人幣
|騰訊(00700)今日回購83.9萬股，涉資5.5億元
|中國海外發展(00688)9月合約物業銷售金額按年升逾7%
|北京控股環境集團(00154)合資企業投標香港「I PARK 2」項目
|世茂集團(00813)9月合約銷售額按年跌35.3%
|派格生物醫藥(02565)授出治療糖尿病藥物獨家許可
|中國海外宏洋集團(00081)9月合約銷售額按年跌11%
|舜宇光學(02382)9月車載鏡頭出貨量按年上升25.2%
|招商局港口(00144)3.875厘之2億美元有擔保次級票據贖回完成
|富匯國際集團控股(01034)上市地位於本月15日起取消
|信達國際控股(00111)斥278萬美元購債券
|沛嘉醫療(09996)國家藥監局受理GeminiOne經導管緣對緣修復系統的註冊申請
|信利國際(00732)9月綜合營業淨額按年跌近3%
|上海實業控股(00363)核數師變更
|巨星醫療控股(02393)控股股東股份質押解除
|誼礫控股(00076)附屬與Goldpay簽合作協議，涉穩定幣相關業務
|新華匯富金融(00188)附屬售10萬股阿里股份，總代價約為1084.9萬元
|知行集團控股(01539)首席財務官變更
|中國油氣控股(00702)委任共同及各別清盤人，續停牌
|中國星集團(00326)向華強否認遭銀行Call Loan，強調沒有出現財政不穩情況
|富衛集團(01828)任命Craig Tunstall為臨時集團風險總監
|雅居樂集團(03383)9月預售金額按年跌74.7%至4.6億人幣
|聯眾(06899)加強女性娛樂領域戰略布局
|融創中國(01918)9月合同銷售金額按年跌逾8%
|泰格醫藥(03347)出售上海觀合醫藥科技全部已發行股本，涉資2.7億元
|長城汽車(02333)直營店撤坦克品牌，店名改為「魏牌新能源直營」
|習近平向金正恩致賀電稱務實合作，服務兩國社會主義建設；李強晤金正恩，稱中方願加強高層交往和戰略溝通
|海關總署允許符合要求的烏茲別克斯坦扁桃仁進口
|中國貿促會任鴻斌晤法國威立雅集團CEO，加強產業鏈合作
|民政部指「十四五」福利彩票銷售8525億元，籌集公益金2566億元；「十四五」完成224萬戶特殊困難家庭適老化改造；老年人口佔比22%，11.6億首批養老服務補助下達；5月實施以來「全國通辦」婚姻登記超26萬對
|兩部門表示到2027年新制定雲計算國家和行業標準30項以上
|工信部調整享受車船稅優惠的節能、新能源車技術要求；工信部擬開展衛星物聯網業務商用試驗，支撐商業航天、低空經濟等發展
|發改委、市監總局指治理無序競爭，維護良好市場價格秩序
|前三季全國出台樓市政策超470條，多數城市放開限制政策
|國家文物局嚴禁翻新古代壁畫和彩塑，保存牆體歷史滄桑感
|海南實施更大範圍的旅遊免簽入境，外商投資旅遊業限制將鬆
|灣芯展下周福田舉行，深圳政府指新凱來參展並將有驚喜
|浙江全省推行中小學春秋假制度，與周末相連放5天
|廣州白雲區2宗宅地19.77億元成交，最高溢價率超16%
|武漢3宗涉宅用地底價成交，招商蛇口斬獲2宗
|上海市政府同意「智能終端產業高質量發展行動方案」
|機構指9月新增貸料大增至14.7萬億，社融增量擴至3.32萬億
|人行4090億逆回購利率持平，全周收水16423億
|原萬國證券創始人管金生突發疾病去世，終年78歲
|上海靜安資本投資運營有限公司成立，註冊資本120億元
|娃哈哈宗馥莉傳「被帶走」，知情人士指她正常上班
|字節跳動因組織調整離職員工，可獲最長6個月、每月1.2萬補貼；字節跳動張一鳴現身上海徐匯知春創新中心並發言
|阿維塔與華為計劃到2030年聯合推出17款產品
|長鑫科技完成上市輔導
|SHEIN接連違規被罰款，據報正加強內部管控
|中國華能、中國中化正式遷駐雄安新區
|首開股份上半年營收增逾105%，虧損收窄
|市監總局指高通公司涉違反壟斷法，依法對其立案調查
|抖音電商升級治理食品虛假宣傳，已封禁404個節令商品
|金監總局加強非車險業務監管，不得設置與服務不符高額費用
|中證監前發審委主任委員郭旭東涉嚴重職務違法，投案受查；山西省委原副書記、省政府原省長金湘軍被雙開
|企查查IPO正式獲上交所受理，擬登陸A股主板
|中疾控與達安基因合作研製，全國首個基孔肯雅病毒核酸檢測試劑盒獲批上市
|上期所調整鎳等期貨交易保證金比例和漲跌停板幅度
|中國對美船舶分階段收取特別港務費，最高每淨噸1120元；交通部敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對中國海運業的無理打壓
|中國重拳管制稀土等出口，美媒指貿易談判的「勒索戰術」；外媒關注稀土出口新規，中國進一步擴大對供應鏈控制
|美國協助阿根廷極右總統米萊救市，財長貝森特稱「要將中國趕出阿根廷」
|墨西哥國會據報暫緩審議對華關稅提案
|菲律賓棉蘭老島外海7.4級強烈地震，觸發海嘯警報
|高市早苗組閣開局不利，公明黨或日內宣布退出聯合執政；高市早苗組閣受挫，日本公明黨退出與自民黨的26年執政聯盟
|美國法院簽發臨時禁制令，禁止特朗普在芝加哥部署國民警衛軍；達利歐稱美國債務增長過快，內戰氣氛正在醞釀
|諾獎得主克魯格曼稱貝森特出手阿根廷是為打救「自己友」；諾貝爾和平獎日內公布，特朗普搶閘推進加沙停火；特朗普願望落空，諾貝爾和平獎頒給委內瑞拉反對派領袖
|全球首富為何仍繼續工作，馬斯克表示動力源自一套喜劇科幻小說
|特斯拉全自動駕駛系統遭美汽車安全監管機構調查
|英國前首相辛偉誠出任微軟及Anthropic高級顧問
|政府以「雙信封制」公開招標出售新界北區沙嶺用地，可用樓面面積達25萬平方米
|洪水橋集體運輸系統第一期道路工程建議方案刊憲，料明年招標
|林振昇稱促檢討外勞計劃，建議政府加強專業培訓服務
|國慶黃金周入境旅客164萬內地客佔140萬，內地團增24%
|證監會開發社交媒體監察系統，打擊潛在金融騙局
|鄭志剛稱亞洲家族對財富認知過於片面，過去三年本港基金經理及家辦量增24%
|世邦魏理仕指佐敦谷住宅地規模適中及地理位置優越，料吸引發展商踴躍投標；美聯指佐敦谷住宅地估值約14.73億元，市況向好料入標反應不俗
|元朗「朗天峰」價單形式售出29伙，標售3伙三房戶
|山頂「TWELVE PEAKS」5號洋房3.5億元沽售，呎價逾8萬元
|經絡指9月新取用按保宗數增逾兩成，創一年新高
|孫東稱擴大網絡安全攻防演練規模，為十五運及立法會選舉做好準備
|屢見超購王惟股民難中籤，業界籲分析基本面比看AB制重要
|跨國企業13.8萬承租北角海璇四房雙套單位予高層，呎租96元
|警方海關及業界成立「虛擬資產情報工作組」，提升能力應對網絡罪行
|醫管局普通科及家庭醫學專科，統一命名為「家庭醫學門診服務」
|陳國基稱行政長官一直十分重視民生，改善民生是政府施政最終目標
