恒指期貨現貨月份未平倉合約總數180900張，增39774張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(10日)共為180900張，較前增39774張；若計入其他月份的未平倉合約，總數197075張，增36806張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/10(五)
|180900
|39774
|197075
|36806
|09/10(四)
|141126
|10534
|160269
|11709
|08/10(三)
|130592
|10664
|148560
|11235
|06/10(一)
|119928
|-9009
|137325
|-9060
|03/10(五)
|128937
|-6512
|146385
|-6437
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/10(五)
|49555
|2431
|60168
|2644
|09/10(四)
|47124
|4445
|57524
|4567
|08/10(三)
|42679
|566
|52957
|779
|06/10(一)
|42113
|279
|52178
|407
|03/10(五)
|41834
|1423
|51771
|1473
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》
