貨幣攻略
期貨新聞

13/10/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數280475張增逾四萬九張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(10日)共為280475張，較前增49455張；若計入其他月份的未平倉合約，總數343015張，增48263張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/10(五)2804754945534301548263
09/10(四)231020808529475213128
08/10(三)2229351253328162414120
06/10(一)210402-14686267504-14364
03/10(五)225088-11494281868-11127

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/10(五)926031052214654914417
09/10(四)82081-1529132132-956
08/10(三)8361022211330883368
06/10(一)81389-1281129720-1030
03/10(五)8267028381307503132

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》

