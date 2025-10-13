恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數280475張增逾四萬九張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(10日)共為280475張，較前增49455張；若計入其他月份的未平倉合約，總數343015張，增48263張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/10(五)
|280475
|49455
|343015
|48263
|09/10(四)
|231020
|8085
|294752
|13128
|08/10(三)
|222935
|12533
|281624
|14120
|06/10(一)
|210402
|-14686
|267504
|-14364
|03/10(五)
|225088
|-11494
|281868
|-11127
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/10(五)
|92603
|10522
|146549
|14417
|09/10(四)
|82081
|-1529
|132132
|-956
|08/10(三)
|83610
|2221
|133088
|3368
|06/10(一)
|81389
|-1281
|129720
|-1030
|03/10(五)
|82670
|2838
|130750
|3132
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》
