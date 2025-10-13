期指低開855點報25427，國指期貨跌242點報9107

期指低開855點報25427，國指期貨低開242點報9107，科指期貨低開165點報6086。
《經濟通通訊社13日專訊》
13/10/2025 09:15
