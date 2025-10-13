即月期指最後交易價25809跌473點，低水80點

即月期指最後交易價25809，跌473點，低水80點，暫成交165598張。即月國指期貨最後交易價9189，跌160點，低水34點，暫成交164195張。另外，即月科指期貨最後交易價6132，跌119點，低水14點，暫成交288020張。

《經濟通通訊社13日專訊》