即月期指最後交易價25809跌473點，低水80點

即月期指最後交易價25809，跌473點，低水80點，暫成交165598張。即月國指期貨最後交易價9189，跌160點，低水34點，暫成交164195張。另外，即月科指期貨最後交易價6132，跌119點，低水14點，暫成交288020張。
《經濟通通訊社13日專訊》
13/10/2025 16:31
