照顧者 情緒健康
期貨新聞

13/10/2025 16:46

即月期指最後交易價25809跌473點，成交166002張

　　即月期指最後交易價25809，跌473點，低水80點，成交166002張。即月國指期貨最後交易價9189，跌160點，低水34點，成交164144張。另外，即月科指期貨最後交易價6132，跌119點，低水14點，成交288551張。
《經濟通通訊社13日專訊》

【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇

