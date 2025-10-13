即月期指最後交易價25809跌473點，成交166002張

即月期指最後交易價25809，跌473點，低水80點，成交166002張。即月國指期貨最後交易價9189，跌160點，低水34點，成交164144張。另外，即月科指期貨最後交易價6132，跌119點，低水14點，成交288551張。
《經濟通通訊社13日專訊》
【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇
13/10/2025 16:46
即月期指最後交易價25809，跌473點，低水80點，成交166002張。即月國指期貨最後交易價9189，跌160點，低水34點，成交164144張。另外，即月科指期貨最後交易價6132，跌119點，低水14點，成交288551張。
《經濟通通訊社13日專訊》
【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇
上一篇新聞︰13/10/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２５８２８點，升１９點，低水６１點
下一篇新聞︰13/10/2025 16:31 即月期指最後交易價２５８０９跌４７３點，低水８０點
13/10/2025 19:27 《再戰明天》歐洲央行執委發表講話，德國公布ＣＰＩ
13/10/2025 19:22 《日入而息》中美局勢緊張恒指跌400點，內地9月進出口均勝預期
13/10/2025 17:45 《外圍焦點》英倫銀行委員發表講話，費城聯儲總裁發表演講
13/10/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６８４﹒５升８９﹒…
13/10/2025 09:15 期指低開８５５點報２５４２７，國指期貨跌２４２點報９１０７
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N