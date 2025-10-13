【夜期時段】即月期指最新報25828點，升19點，低水61點

即月期指在夜期時段開市報25810點，升1點，低水79點，最新報25828點，升19點，低水61點，合約成交438張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9193點，升4點，低水30點，最新報9197點，升8點，低水26點，合約成交487張。

《經濟通通訊社13日專訊》