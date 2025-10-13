  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
期貨新聞

13/10/2025 19:27

《再戰明天》歐洲央行執委發表講話，德國公布CPI

　　歐洲央行執委發表講話，及德國公布CPI，料為周二（14日）市場焦點。

*英倫銀行委員發表講話，英國公布失業率*

　　各國重要經濟活動方面，周二本港時間7:30am，澳洲央行助理總裁亨特發表講話。7:45am，新西蘭央行首席經濟學家康韋發表演講。8:30am，澳洲央行公布9月30日政策會議記錄。5:50pm，歐洲央行執委奇波洛內發表講話。晚上8:45pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼於國際金融協會(IIF)年會參加討論。10:00pm，英倫銀行貨幣政策委員會委員泰勒發表講話。

　　數據方面，周二7:50am（本港時間．下同），日本公布9月貨幣供應M2；9月貨幣供應M3。8:30am，澳洲公布9月NAB企業信心指數。2:00pm，英國公布9月失業率。同一時間，德國公布9月消費者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.2%，年率升幅料由2.2%擴大至2.4%。

　　此外，明日正力新能(03677)將有基石投資者持股解禁。

　　另外，中國周三（15日）公布9月CPI及PPI。美國聯儲局主席鮑威爾周三出席美國商業經濟協會(NABE)活動並發表講話。
《經濟通通訊社13日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

下一篇新聞︰13/10/2025 19:22  《日入而息》中美局勢緊張恒指跌400點，內地9月進出口均勝預期

其他
More

13/10/2025 17:45  《外圍焦點》英倫銀行委員發表講話，費城聯儲總裁發表演講

13/10/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５８２８點，升１９點，低水６１點

13/10/2025 16:46  即月期指最後交易價２５８０９跌４７３點，成交１６６００２張

13/10/2025 16:31  即月期指最後交易價２５８０９跌４７３點，低水８０點

13/10/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６８４﹒５升８９﹒…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關戰稅 | 《真知灼見－溫灼培》中美摩擦升級的危與機

13/10/2025 09:35

關稅戰

高市受挫，但機會仍在

12/10/2025 14:15

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處