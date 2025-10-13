《日入而息》中美局勢緊張恒指跌400點，內地9月進出口均勝預期

西班牙外相阿爾瓦雷斯明訪華，中方料將加深兩國相互理解和支持

澳洲必和必拓第四季起首次接受人民幣結算鐵礦石

中國9月對俄羅斯出口同比降21%，創七個月最大降幅

海關總署指9月人幣計價進出口4.04萬億元，增8%；中國9月人民幣計價出口增8.4%、進口增7.5%，增幅均大幅擴大；中國9月按美元計價出口增8.3%、進口增7.4%，均大勝預期；中國9月稀土出口4000噸環比降三成，創七個月最低水平；中國9月大豆進口量歷史次高，料大多來自南美，美國恐損失慘重

海關指前三季中國對APEC其他經濟體進出口19.4萬億，佔進出口總值近六成；前三季中國有進出口實績外貿企業首達70萬家，超去年總量；首三季外貿民企61萬家，進出口額達19萬億增7.8%；首三季中國對非洲、中亞等進出口分別增20%、17%；前三季西部地區進出口3.21萬億元，同比增10%；前三季廣東等五省市進出口增5.2%，對全國水平貢獻超八成；首三季中國跨境電商出口增6.6%，進口增5.9%；首三季進口降0.2%，海關指大宗商品價格下跌影響；存量和增量政策持續發力，為中國出口不斷注入新動能

ING指鐵、銅等大宗商品進口強勁增長，9月中國進口創17個月高；東方金誠指低基數及強外需拉高9月出口，新關稅落地可能性較低

工信部提高道路機動車輛生產企業及產品准入審查要求

深圳已開通快遞無人機航線449條，至珠海等跨城航線3小時送達

廣東新規明年起省內夫妻可互查對方名下房產、車輛

充電寶登機新政實施超百日，機場安檢仍日截數百個不合格產品

國內金飾克價繼續上調，突破1190元

人行1378億逆回購利率持平，淨投放1378億

國家奧林匹克體育中心原主任陳應表被查，曾起訴舉報人並勝訴；華微電子原董事長夏增文被刑事立案，據指已失聯近兩年

2025全球十大工程成就上海發布，DeepSeek、人形機器人等入選

中國農業大學發布神農大模型3.0，推動農業AI普惠化

宗馥莉辭任娃哈哈董事長，宗慶后之弟推「娃小智」品牌對打「娃小宗」

ZARA將在上海再開大型旗艦店，計劃2026年上半年開業

特斯拉陶琳稱上海超級工廠開始四季度爬產，讓車主盡早提車

內地汽柴油價每噸分別下調70、75元，年內第八降