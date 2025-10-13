  • 會員
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
期貨新聞

13/10/2025 19:22

《日入而息》中美局勢緊張恒指跌400點，內地9月進出口均勝預期

特朗普威脅加關稅，中國外交部促美糾正錯誤做法；中國外交部指稀土新出口管制與巴基斯坦無關，或有人挑撥離間
海關總署指9月人幣計價進出口4.04萬億元，增8%；中國9月人民幣計價出口增8.4%、進口增7.5%，增幅均大幅擴大；中國9月按美元計價出口增8.3%、進口增7.4%，均大勝預期；中國9月稀土出口4000噸環比降三成，創七個月最低水平；中國9月大豆進口量歷史次高，料大多來自南美，美國恐損失慘重
Webb-site公布香港上市公司董事薪酬排行，31人年收入逾億、理想(02015)CEO排行首位
港交所(00388)在杜拜設立新子公司，拓展大宗商品業務；港交所委任胡智恒為董事總經理兼交易營運主管
證監會推出房地產基金專線，可以保密形式諮詢，申請受理後四周內有決定；尚乘環球因不遵從證監會通知而遭法庭懲處，並被命令交出紀錄及繳交罰款
賽力斯通過港交所上市聆訊，傳集資156億元
據報內地印刷電路板製造商滬電股份計劃來港上市，料籌15億美元
滴普科技通過上市聆訊，上半年虧損收窄至3.1億元人民幣
A股三一重工通過上市聆訊最快本周預路演，首四月多賺56%
成都一小米(01810)SU7超速失事起火，車門無法打開傳司機死亡；小米SU7傳成都失事起火，當地交警表示司機涉酒駕，已死亡
螞蟻集團旗下數字螞力科技公司增資至1億，增幅翻倍；未來智能完成億元級A輪融資，螞蟻集團領投；海爾集團與螞蟻集團簽約，將在數字支付、醫療健康服務等方面合作
陳茂波明赴美出席IMF及世銀年會，將與當地商會及金融機構等會面
多名立法會議員宣布不競逐連任，譚耀宗稱樂見有新面孔；易志明宣布不參選新一屆立法會，葉劉稱適時公布參選意向
加沙停火協議生效，埃及將授予特朗普最高國家榮譽表彰其貢獻；美軍進駐以色列監督停火協議，但不會進入加沙走廊
聯儲局理事沃勒憂慮就業增長現負數，支持審慎減息；聯儲局主席人選收窄至五人，米蘭不在名單之列；IMF警告美股泡沫，大市回調將拖累全球經濟
神秘巨鯨未卜先知？早特朗普半小時做空加密幣，崩盤後獲利近2億美元

《即日市況》
恒指全日跌400點，惟低位彈2%近全日高位收報25889，科網藥股捱沽，中芯俏升3%
　
《深滬股市》　
中美局勢緊張引市場觀望，滬綜指全日收跌0.2%
　
《美元匯價》
歐元最新報1.1593/95，日圓最新報152.17/18
　　
《公司資訊》　
八馬茶業通過上市聆訊，公司為國內高端茶銷售
和黃醫藥(00013)腎細胞癌藥物研究結果將於歐洲腫瘤內科學會年會公布
四環醫藥(00460)受託人今購1000萬股
致豐工業電子(01710)子公司與菲律賓Bayambang市簽摩托車換電更新項目合作意向書
碧桂園(02007)8隻境內債據報通過重組，涉逾134億人民幣；9月權益合同銷售金額按年跌28.7%
艾橋智稱香港是滙控(00005)主市場，對本港經濟前景有堅定信心
中國聯通(00762)開放eSIM預約，國行iPhone Air上市在即
多家券商將中芯國際(00981)、佰維存儲等兩融折算率從零大幅調升
攜程集團(09961)與Live Nation Asia戰略合作
寶勝國際(03813)9月綜合經營收益淨額按年跌4.8%，首九月跌7.7%
秦港股份(03369)首九個月吞吐量按年增逾5%
晨訊科技(02000)9月主營業務收入按年跌近37%
江山控股(00295)首九月總發電量跌4.8%
融信中國(03301)9月總合約銷售額按年跌逾32%
吉利汽車(00175)獲中國銀行間市場交易商協會批准註冊債務融資工具
PAObank推美元定存優惠，一個月及三個月可高達3.8厘
華僑推新優惠3個月港元定存高達3.2厘，恒生特選客享2.5厘
裕元集團(00551)9月綜合經營收益淨額按年跌逾4%
珍酒李渡(06979)顏濤將離任首席執行官，湯向陽接任
京東方精電(00710)根據股份獎勵計劃購買股份
多點數智(02586)就潛在全購兩家分別持有證監會1、4、5、9號牌目標公司交付意向書
卓越教育集團(03978)根據受限制股份單位計劃購買股份
　
《中國要聞》　
西班牙外相阿爾瓦雷斯明訪華，中方料將加深兩國相互理解和支持
澳洲必和必拓第四季起首次接受人民幣結算鐵礦石
中國9月對俄羅斯出口同比降21%，創七個月最大降幅
海關指前三季中國對APEC其他經濟體進出口19.4萬億，佔進出口總值近六成；前三季中國有進出口實績外貿企業首達70萬家，超去年總量；首三季外貿民企61萬家，進出口額達19萬億增7.8%；首三季中國對非洲、中亞等進出口分別增20%、17%；前三季西部地區進出口3.21萬億元，同比增10%；前三季廣東等五省市進出口增5.2%，對全國水平貢獻超八成；首三季中國跨境電商出口增6.6%，進口增5.9%；首三季進口降0.2%，海關指大宗商品價格下跌影響；存量和增量政策持續發力，為中國出口不斷注入新動能
ING指鐵、銅等大宗商品進口強勁增長，9月中國進口創17個月高；東方金誠指低基數及強外需拉高9月出口，新關稅落地可能性較低
工信部提高道路機動車輛生產企業及產品准入審查要求
深圳已開通快遞無人機航線449條，至珠海等跨城航線3小時送達
廣東新規明年起省內夫妻可互查對方名下房產、車輛
充電寶登機新政實施超百日，機場安檢仍日截數百個不合格產品
國內金飾克價繼續上調，突破1190元
人行1378億逆回購利率持平，淨投放1378億
國家奧林匹克體育中心原主任陳應表被查，曾起訴舉報人並勝訴；華微電子原董事長夏增文被刑事立案，據指已失聯近兩年
2025全球十大工程成就上海發布，DeepSeek、人形機器人等入選
中國農業大學發布神農大模型3.0，推動農業AI普惠化
宗馥莉辭任娃哈哈董事長，宗慶后之弟推「娃小智」品牌對打「娃小宗」
ZARA將在上海再開大型旗艦店，計劃2026年上半年開業
特斯拉陶琳稱上海超級工廠開始四季度爬產，讓車主盡早提車
內地汽柴油價每噸分別下調70、75元，年內第八降
晶方科技表示公司荷蘭子公司不存在控制權被凍結風險
　
《寶島快訊》　
台股收跌1.39%，報26923.42點
　
《大國博弈》　
荷蘭干預聞泰科技旗下安世半導體運作，中方表示勿將經貿問題政治化；聞泰科技回應荷蘭干預子公司安世表示絕不屈服於外部政治壓力
加拿大地方政府要求取消對中國電動汽車關稅
新加坡銀行指中美關係非急劇惡化，整體風險環境積極向好；東吳證券指貿易戰動盪因素未動搖港股牛市基礎；市場憂中美局勢升級，嘉信理財指美股估值過高，緩衝空間收窄
　
《國際要聞》　
阿根廷經濟部長指美國願意持續買入披索
特朗普稱將不顧政府停擺，計劃於周三向美軍發放薪酬
韓國外交部指特朗普將在APEC會期訪韓，並會晤總統李在明
　
《外圍經濟》　
受金價刷新紀錄推動，白銀價格延續漲勢
華納兄弟探索據悉拒絕派拉蒙天舞初步收購提議
南韓LG Display兩員工涉向中國企業洩露技術機密受查
　
《其他消息》　
投資推廣署率內地科企赴新加坡，推廣香港商機及拓展全球市場
人民銀行與澳門金管局簽署跨境支付互聯互通備忘錄
政府計劃未來半年發167.5億港元債券，110億元人民幣債券
周松崗稱發展商投地興趣減弱，嚴重影響現金流
孫東稱高興見證研究中心推出香港首個自主研發四足機械人
銀公支持跨境徵信互通及深港跨境數據驗證平台，促進香港與內地徵信信息跨境傳輸
甯漢豪稱「七年樓齡」收購機制引致高買低賣，會檢討整個配套
私營醫療機構條例規管擴至診所，醫生須負責管理以保障病人安全
運輸署表示勿誤信「港車北上」和「粵車南下」虛假信息；港車北上申請人毋須申請封閉道路通行許可證及繳費
醫管局委任楊諦岡為新界西醫院聯網總監及屯門醫院行政總監
鄭志剛入股美國短視頻公司Crisp Momentum並擔任主席
中原十大屋苑周末錄9宗成交，創五周新低
啟德「柏蔚森」上周末招標售出4伙，套現近2943萬元
灣仔「woodis」暫收約700票超購13倍，預告短期推首輪銷售
錦上路「柏瓏III」暫收約1200票超購8倍，預告有機會短期加推單位
馬時亨指關稅政策不確定，實際影響仍需觀察

