14/10/2025 16:59

《外圍焦點》美聯儲主席鮑威爾發表講話，英倫銀行總裁發表演講

　　美國總統特朗普對華關稅的立場有所軟化，暫時緩解投資者對貿易戰急劇升級的憂慮，美股昨日迎來強勁反彈，三大股指均顯著收高。道指升587.98點或1.29%，報46067.58點；標普500指數升102.21點或1.56%，報6654.72點；納指升490.178點或2.21%，報22694.608點。港股方面，恒生指數收市報25441，跌448點或1.7%，成交3989億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:45pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼於國際金融協會(IIF)年會參加討論。10:00pm，英倫銀行貨幣政策委員會委員泰勒發表講話。15日凌晨12:00am，歐洲央行管委維勒魯瓦和唐納利在彭博全球監管論壇發表講話。12:10am，加拿大央行高級副總裁羅杰斯參加一個企業峰會的爐邊談話。12:20am，美聯儲主席鮑威爾就經濟前景與貨幣政策發表講話。12:30am，英倫銀行總裁貝利於國際金融協會(IIF)年會發表演講。

　　在美國，今日公布業績的公司有：高盛(US.GS)、強生(US.JNJ)、摩根大通(US.JPM)等。
《經濟通通訊社14日專訊》

