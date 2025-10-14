恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數204381張減逾六萬四張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為204381張，較前減64788張；若計入其他月份的未平倉合約，總數238804張，減52579張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/10(一)
|204381
|-64788
|238804
|-52579
|10/10(五)
|269169
|44004
|291383
|28208
|09/10(四)
|225165
|15159
|263175
|15557
|08/10(三)
|210006
|9492
|247618
|9596
|06/10(一)
|200514
|-9167
|238022
|-8829
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/10(一)
|94465
|-25335
|112116
|-18935
|10/10(五)
|119800
|-7333
|131051
|-7076
|09/10(四)
|127133
|4156
|138127
|4023
|08/10(三)
|122977
|728
|134104
|706
|06/10(一)
|122249
|-1945
|133398
|-1642
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社14日專訊》
