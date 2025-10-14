  • 會員
14/10/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數204381張減逾六萬四張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為204381張，較前減64788張；若計入其他月份的未平倉合約，總數238804張，減52579張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
13/10(一)204381-64788238804-52579
10/10(五)2691694400429138328208
09/10(四)2251651515926317515557
08/10(三)21000694922476189596
06/10(一)200514-9167238022-8829

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
13/10(一)94465-25335112116-18935
10/10(五)119800-7333131051-7076
09/10(四)12713341561381274023
08/10(三)122977728134104706
06/10(一)122249-1945133398-1642

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社14日專訊》

