期指高開61點報25870，國指期貨升11點報9200

期指高開61點報25870，國指期貨高開11點報9200，科指期貨高開56點報6188。
《經濟通通訊社14日專訊》
【助眠救星】加拿大銷售No.1 | 維柏健[快睡寶]限時2件75折。即上 healthsmart.com.hk (優惠期至23/10/2025)► 了解詳情
14/10/2025 09:15
期指高開61點報25870，國指期貨高開11點報9200，科指期貨高開56點報6188。
《經濟通通訊社14日專訊》
【助眠救星】加拿大銷售No.1 | 維柏健[快睡寶]限時2件75折。即上 healthsmart.com.hk (優惠期至23/10/2025)► 了解詳情
上一篇新聞︰14/10/2025 15:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６４９﹒０跌４５﹒…
下一篇新聞︰14/10/2025 09:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７０８﹒７５，升１…
14/10/2025 16:59 《外圍焦點》美聯儲主席鮑威爾發表講話，英倫銀行總裁發表演講
14/10/2025 16:46 即月期指最後交易價２５５１６跌２９３點，成交１３５９５８張
14/10/2025 16:31 即月期指最後交易價２５５１６跌２９３點，高水７５點
14/10/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０４３８１張減逾六萬四張
14/10/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２４３３１８張減逾三萬七張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N