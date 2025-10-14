即月期指最後交易價25516跌293點，成交135958張

即月期指最後交易價25516，跌293點，高水75點，成交135958張。即月國指期貨最後交易價9102，跌87點，高水23點，成交120899張。另外，即月科指期貨最後交易價5943，跌189點，高水20點，成交210908張。
《經濟通通訊社14日專訊》
14/10/2025 16:46
