即月期指最後交易價25516跌293點，成交135958張

即月期指最後交易價25516，跌293點，高水75點，成交135958張。即月國指期貨最後交易價9102，跌87點，高水23點，成交120899張。另外，即月科指期貨最後交易價5943，跌189點，高水20點，成交210908張。

《經濟通通訊社14日專訊》