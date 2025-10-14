【夜期時段】即月期指最新報25539點，升23點，高水98點

即月期指在夜期時段開市報25509點，跌7點，高水68點，最新報25539點，升23點，高水98點，合約成交334張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9103點，升1點，高水24點，最新報9108點，升6點，高水29點，合約成交607張。

《經濟通通訊社14日專訊》