《日入而息》金澤培明年起接任港鐵主席，中國制裁韓船企美國子公司

港鐵(00066)行政總裁金澤培將於明年起轉任主席任期三年，歐陽伯權年底退任；港鐵歡迎金澤培獲委任為新主席

商務部反制韓華海洋株式會社5家美國子公司，涉助美調查中國；交通運輸部就中國航運等行業受美港口費影響情況展開調查；中美摩擦不斷，官媒稱美國或失1600萬噸大豆訂單

李家超稱立法會換屆出現人事更替屬正常情況，個別議員棄選屬個人選擇會尊重決定；港府密切留意美國加徵關稅事態發展，將續推動開拓新市場等措施應對；下月初舉行「十五運會」火炬傳遞，形容香港賽區已準備就緒；「組裝合成建築法」符合高標準規格，港府團隊已加強巡查各地盤確保符合標準；本港首間中醫醫院將於12月11日起分階段投入服務；研究為郊遊熱點評估承受上限，制定管控措施

穆迪稱香港金融市場或面臨新一輪波動，聯繫滙率制度下香港易受外部衝擊

David Webb表示Webb-site將於本月尾因合約到期關閉

中銀香港(02388)周國昌稱第三季財富管理業務表現優於首兩季，料第四季貸款利率不會出現大幅下降；中銀香港料第四季及明年個人銀行財富管理業務將穩健向好

遇見小麵港股上市獲中證監備案，擬發行不超2.35億股

文遠知行港股上市申請獲中證監備案，擬發行不超1.02億股；路透指文遠知行已聘請大摩和中金，計劃來港二次上市

小馬智行港股上市申請獲中證監備案，擬發行至多1.02億股

京東(09618)旗下七鮮小廚進駐美團外賣、淘寶閃購；提早開啟活動，單日APP活躍用戶數量按年增長47.6%；11月9日聯合廣汽、寧德時代正式推出一款新車；京東回應「造車」表示不直接涉及新車製造，與廣汽、寧德聯合推出

蘋果中國確認iPhone Air下周三內地開售，本周五開始預購

人行910億逆回購利率持平，淨投放910億；明日將開展6000億元買斷式逆回購操作；中長期匯率穩定有堅實基礎，將強化預期引導、防範匯率超調風險