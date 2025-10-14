《日入而息》金澤培明年起接任港鐵主席，中國制裁韓船企美國子公司

|港鐵(00066)行政總裁金澤培將於明年起轉任主席任期三年，歐陽伯權年底退任；港鐵歡迎金澤培獲委任為新主席
|商務部反制韓華海洋株式會社5家美國子公司，涉助美調查中國；交通運輸部就中國航運等行業受美港口費影響情況展開調查；中美摩擦不斷，官媒稱美國或失1600萬噸大豆訂單
|李家超稱立法會換屆出現人事更替屬正常情況，個別議員棄選屬個人選擇會尊重決定；港府密切留意美國加徵關稅事態發展，將續推動開拓新市場等措施應對；下月初舉行「十五運會」火炬傳遞，形容香港賽區已準備就緒；「組裝合成建築法」符合高標準規格，港府團隊已加強巡查各地盤確保符合標準；本港首間中醫醫院將於12月11日起分階段投入服務；研究為郊遊熱點評估承受上限，制定管控措施
|穆迪稱香港金融市場或面臨新一輪波動，聯繫滙率制度下香港易受外部衝擊
|David Webb表示Webb-site將於本月尾因合約到期關閉
|中銀香港(02388)周國昌稱第三季財富管理業務表現優於首兩季，料第四季貸款利率不會出現大幅下降；中銀香港料第四季及明年個人銀行財富管理業務將穩健向好
|遇見小麵港股上市獲中證監備案，擬發行不超2.35億股
|文遠知行港股上市申請獲中證監備案，擬發行不超1.02億股；路透指文遠知行已聘請大摩和中金，計劃來港二次上市
|小馬智行港股上市申請獲中證監備案，擬發行至多1.02億股
|京東(09618)旗下七鮮小廚進駐美團外賣、淘寶閃購；提早開啟活動，單日APP活躍用戶數量按年增長47.6%；11月9日聯合廣汽、寧德時代正式推出一款新車；京東回應「造車」表示不直接涉及新車製造，與廣汽、寧德聯合推出
|蘋果中國確認iPhone Air下周三內地開售，本周五開始預購
|人行910億逆回購利率持平，淨投放910億；明日將開展6000億元買斷式逆回購操作；中長期匯率穩定有堅實基礎，將強化預期引導、防範匯率超調風險
|加拿大外長阿南德首訪華，中國外交部表示冀與加方加強戰略溝通；法國總統外事顧問博納明起訪華兩天，與王毅舉行新一輪中法戰略對話
|恒指全日跌448點收報25441，貿易陰霾未散晶片股、資源股插水
|滬綜指收跌0.62%連跌三日，兩市成交增近一成
|歐元最新報1.1557/59，日圓最新報152.01/05
|軒竹生物-B(02575)暗盤報27.22元，高招股價逾倍
|港交所(00388)下月28日推出恒生生物科技指數期貨
|比亞迪(01211)據報歐洲建第三座工廠，選址首選西班牙
|中電(00002)撥款4400萬元，為政府資助機構提升能源效益
|萬洲(00288)旗下公司收購德國肉製品和方便食品生產商Wolf集團
|銀娛(00027)陳應達辭去財務總裁職務及離任，Thomas Arasi接任
|華潤置地(01109)旗下深圳潤昆房地產公司增資至19.45億，增幅1944倍；9月總合同銷售金額按年增逾4%
|理想汽車(02015)海外首家授權零售中心烏茲別克開業，主銷L9、L7、L6三款車型
|華興資本(01911)據報尋求籌資6億美元，投資幣安關聯加密貨幣BNB
|太古地產(01972)部署推售「太古城」共118個車位，私家車位定價88萬元起
|蜜雪冰城賣啤酒，最便宜5.9元人民幣一杯
|瀛晟科學(00209)行政總裁變更
|大人國際(01957)控股股東MBV Capital上周五出售650萬股公司已發行股份
|卓越教育(03978)受託人今購17.9萬股，涉資86萬元
|復旦張江(01349)斥1.7億人幣購中行結構性存款產品
|中國銀河(06881)發行短期公司債獲中國證監會註冊批覆
|上海實業控股(00363)上海市政府建議將上實集團的註冊擁有人變更為金鐘
|上實城市開發(00563)上海市政府建議將登記持有人變更為金鐘
|龍蟠科技(02465)完成工商變更登記手續，公司中英文名稱完成更改
|集海資源(02489)完成配售4億股，淨籌4.66億元
|巨濤海洋石油服務(03303)附屬申請從美國SDN清單中除名
|和黃醫藥(00013)陳邵文獲委任為獨立非執行董事及技術委員會成員
|中糧家佳康(01610)9月生豬出欄量按年升逾53%
|恒生(00011)指私有化建議處初步階段，重申服務不會有任何改變
|中國銀行(03988)明起調高積存金最小購買額至950元人民幣
|工商銀行積存金暫不能通過支付寶開戶買入：系統維護中
|螞蟻集團發布並開源萬億參數思考模型Ring-1T
|騰訊(00700)開源通用文本表示模型Youtu-Embedding
|時代中國控股(01233)9月合同銷售金額按年下跌近46%
|北京京城機電(00187)附屬天海低溫被入稟破產清算
|中廣核(01816)首九月核電機組總發電量按年增長2.67%；總上網電量升3%
|信達國際控股(00111)董事會主席變更
|中國置業投資(00736)訂合作框架協議，擬將光伏新能源資產代幣化
|金斯瑞生物科技(01548)根據與禮新醫藥科技有限公司的許可協議蓬勃收到付款
|「中歐北極快航」首艘貨船歷時20天抵英國，比傳統航線快一半
|中國郵政集團1.44億競得雄安新區一宗地，將建研發中心
|國家糧儲局落實秋糧收購調控措施，推動價格保持合理水平
|稅務總局指第三季稅收收入增6.9%，9月增幅較高
|2026國考擬招錄3.81萬人，應屆碩博年齡放寬到43周歲以下
|公安部指國產小客車新車11月起網辦上牌，不用到車管所
|新版反不正當競爭法明日實施，劍指「刷單好評」「低價陷阱」
|機構指9月CPI同比跌幅料收窄至0.2%，PPI跌幅或七個月最小
|內地金飾克價突破1200元，年內已漲400元
|蘋果中國確認iPhone Air下周三內地開售，本周五開始預購；蘋果再向北京清大捐贈助力綠色教育，蘋果供應商啟動10億元新能源基金
|餓了麼多地試點取消騎士超時扣款，改為扣服務分等
|中石化寧波鎮海煉化公司增資至345億元，增幅約93%
|融創房地產集團等被執行14.9億，累計被執行超389億
|寧波華翔下半年全尺寸雙足機器人出貨量將超1000台
|上證科創板創新成長策略精選指數明日正式發布
|領益智造與智元合資成立機器人公司，持股比例佔80%
|台股收跌0.48%，報26793.15點
|富士康與英偉達合作，推動800伏直流電源架構落地AI數據中心
|85度C上海、杭州等地多家分店閉店：調整大陸市場經營策略，關閉低盈利門店
|大疆在美上訴，堅決反對美國防部將其列入涉軍企業名單
|彭博指美國對中國原油碼頭制裁威脅中石化減產
|安本指外部壓力或促使中國刺激措施出台，對中國股市長期走勢仍謹慎樂觀
|特朗普赴埃及主持和平峰會，敦促各國攜手推動加沙和平
|新加坡經濟增長快於預期，金管局維持貨幣政策不變
|澳洲央行9月會議紀要指月度CPI數據及就業持穩，支持按兵不動
|英國失業率輕微上升至4.8%，英鎊跌至日內新低
|美國股指期貨下跌，中美貿易相關議題引發疑慮
|博通與OpenAI簽訂協議，股價上漲近10%
|微軟與軟銀擬斥20億美元投資自駕公司Wayve
|三星電子第三季營業利潤上升31.8%，創3年多新高
|LG電子印度子公司上市首日暴漲50%，當地IPO融資規模全球第三
|AI驅動設備升級，全球智能手機第三季出貨量增長2.6%
|巨鯨做空震驚加密市場，神秘操盤手聲稱「不識特朗普」
|內地企業出海專班督導委員會首次開會，丘應樺稱協助企業「出海」，並轉化為香港經濟新動能；渣打參與內地企業出海專班，發揮「超級聯繫人」角色
|政府宣布高層官員任命，郭黃穎琦出任政府物流服務署署長
|香港房託基金協會歡迎證監會推出房地產基金專線並精簡認可程序
|人力資源管理學會指本地僱員今年平均加薪2.7%，凍薪機構增加
|個人資料私隱專員公署表示澳航資料外涉事故約2萬港人受影響
|香港大學接獲數百宗懷疑憑虛假學歷申請入讀的非本地生個案
|消息指港府周四舉辦立法會換屆選舉研討會，議員不論連任與否均獲邀；廖長江宣布不參選新一屆立法會，累計13名議員棄選；盧偉國及周文港宣布不參選下屆立法會選舉
|灣仔「woodis」加推30伙，折實入場838.02萬元
|錦上路「柏瓏III」加推68伙，入場485.01萬元起
|羅兵咸永道指家族企業在市場波動下表現突出，35%採長期謹慎策略
|運輸署表示所有政府收費隧道及青沙管制區實施易通行，運作大致暢順
|本港9月外匯基金境外資產減少281億港元
|中大嚴格查證所有非聯招申請人提交文件，已推全新入學報名系統
|土力處自主研發第五代山泥傾瀉警告系統，敏感度提升一倍
|會財局將於香港舉辦會計審計業區域監管論壇
|有指牛池灣彩龍皇宮大酒樓明日結業，結束逾40年歷史
