期貨新聞

15/10/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數148300張，增3055張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為148300張，較前增3055張；若計入其他月份的未平倉合約，總數165022張，增3460張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
14/10(二)14830030551650223460
13/10(一)145245-35655161562-35513
10/10(五)1809003977419707536806
09/10(四)1411261053416026911709
08/10(三)1305921066414856011235

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
14/10(二)4681079158128874
13/10(一)46019-353657254-2914
10/10(五)495552431601682644
09/10(四)471244445575244567
08/10(三)4267956652957779

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》

