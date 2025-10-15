恒指期貨現貨月份未平倉合約總數148300張，增3055張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為148300張，較前增3055張；若計入其他月份的未平倉合約，總數165022張，增3460張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|14/10(二)
|148300
|3055
|165022
|3460
|13/10(一)
|145245
|-35655
|161562
|-35513
|10/10(五)
|180900
|39774
|197075
|36806
|09/10(四)
|141126
|10534
|160269
|11709
|08/10(三)
|130592
|10664
|148560
|11235
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|14/10(二)
|46810
|791
|58128
|874
|13/10(一)
|46019
|-3536
|57254
|-2914
|10/10(五)
|49555
|2431
|60168
|2644
|09/10(四)
|47124
|4445
|57524
|4567
|08/10(三)
|42679
|566
|52957
|779
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》
