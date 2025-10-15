  • 會員
期貨新聞

15/10/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數236187張減7131張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為236187張，較前減7131張；若計入其他月份的未平倉合約，總數298796張，減7482張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
14/10(二)236187-7131298796-7482
13/10(一)243318-37157306278-36737
10/10(五)2804754945534301548263
09/10(四)231020808529475213128
08/10(三)2229351253328162414120

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
14/10(二)99143-1850154392-1623
13/10(一)10099383901560159466
10/10(五)926031052214654914417
09/10(四)82081-1529132132-956
08/10(三)8361022211330883368

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》

