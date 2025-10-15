恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數236187張減7131張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為236187張，較前減7131張；若計入其他月份的未平倉合約，總數298796張，減7482張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|14/10(二)
|236187
|-7131
|298796
|-7482
|13/10(一)
|243318
|-37157
|306278
|-36737
|10/10(五)
|280475
|49455
|343015
|48263
|09/10(四)
|231020
|8085
|294752
|13128
|08/10(三)
|222935
|12533
|281624
|14120
|14/10(二)
|99143
|-1850
|154392
|-1623
|13/10(一)
|100993
|8390
|156015
|9466
|10/10(五)
|92603
|10522
|146549
|14417
|09/10(四)
|82081
|-1529
|132132
|-956
|08/10(三)
|83610
|2221
|133088
|3368
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》
