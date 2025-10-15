《外圍焦點》堪薩斯城聯儲總裁發表演講，美國公布紐約聯儲製造業指數

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

美股昨日表現分化，新出爐的企業季績傳來喜訊，帶動道指逆市造好；然而科技股持續受壓，加上總統特朗普就貿易問題再度發表強硬言論，為市場前景添上陰霾，拖累納指及標指雙雙收跌。道指收市升202.88點或0.44%，報46270.46點；標普500指數跌10.41點或0.16%，報6644.31點；納指跌172.91點或0.76%，報22521.7點。港股方面，恒生指數收市報25910，升469點或1.8%，成交3158億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，英倫銀行副總裁布里登參與一場會議的小組討論。9:30pm，美聯儲理事米蘭參加一個對話活動。9:45pm，歐洲央行官員唐納利參加一場圓桌討論。11:15pm，英倫銀行金融政策委員會委員霍爾等官員在下議院財政委員會發表證詞。16日凌晨12:10am，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克參加一場活動的主持對話和問答。12:15am，歐洲央行官員唐納利在國際金融協會(IIF)年會參加小組討論。12:30am，美聯儲理事米蘭在野村研究論壇參與對話。1:00am，美聯儲理事沃勒就人工智能發表演講。1:35am，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德就貨幣政策、經濟前景以及美聯儲發表演講。2:00am，歐洲央行副總裁德金多斯發表演講；同一時間，美聯儲發布褐皮書。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布8月工業生產，年率料維持不變，經季節調整月率料由0.3%逆轉至下滑1.6%。今晚8:30pm，美國公布10月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由負8.7收窄至負1.8。



在美國，今日公布業績的公司有：阿斯麥(US.ASML)、美國銀行(US.BAC)等。

《經濟通通訊社15日專訊》