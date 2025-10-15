  • 會員
期貨新聞

15/10/2025 09:15

期指高開212點報25728，國指期貨升63點報9166

　　期指高開212點報25728，國指期貨高開63點報9166，科指期貨高開39點報5982。
《經濟通通訊社15日專訊》

