即月期指最後交易價25898升382點，低水13點

即月期指最後交易價25898，升382點，低水13點，暫成交106488張。即月國指期貨最後交易價9246，升143點，低水5點，暫成交105404張。另外，即月科指期貨最後交易價6079，升136點，高水4點，暫成交155217張。

《經濟通通訊社15日專訊》