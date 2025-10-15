即月期指最後交易價25898升382點，低水13點

即月期指最後交易價25898，升382點，低水13點，暫成交106488張。即月國指期貨最後交易價9246，升143點，低水5點，暫成交105404張。另外，即月科指期貨最後交易價6079，升136點，高水4點，暫成交155217張。
《經濟通通訊社15日專訊》
立法會選舉即將舉行，多名議員表態不競逐連任，你是否期待元老議員退位、年輕人接班的現象？
15/10/2025 16:31
