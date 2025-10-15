即月期指最後交易價25898升382點，成交106861張

即月期指最後交易價25898，升382點，低水13點，成交106861張。即月國指期貨最後交易價9246，升143點，低水5點，成交105467張。另外，即月科指期貨最後交易價6079，升136點，高水4點，成交155895張。

《經濟通通訊社15日專訊》