即月期指最後交易價25898升382點，成交106861張

即月期指最後交易價25898，升382點，低水13點，成交106861張。即月國指期貨最後交易價9246，升143點，低水5點，成交105467張。另外，即月科指期貨最後交易價6079，升136點，高水4點，成交155895張。
《經濟通通訊社15日專訊》
【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解
15/10/2025 16:46
