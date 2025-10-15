【夜期時段】即月期指最新報25914點，升14點，高水3點

即月期指在夜期時段開市報25911點，升13點，平水，最新報25914點，升14點，高水3點，合約成交560張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9251點，升5點，平水，最新報9254點，升8點，高水3點，合約成交702張。
《經濟通通訊社15日專訊》
15/10/2025 17:20
