【夜期時段】即月期指最新報25914點，升14點，高水3點

即月期指在夜期時段開市報25911點，升13點，平水，最新報25914點，升14點，高水3點，合約成交560張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9251點，升5點，平水，最新報9254點，升8點，高水3點，合約成交702張。

《經濟通通訊社15日專訊》