15/10/2025 19:18

《再戰明天》多名美聯儲官員發表講話，美國公布PPI等數據

核心摘要：
2025年10月16日，美國將公布9月PPI月率（預期升0.3%）、零售銷售等數據，同日多國央行官員（含美聯儲5名高層）發表講話，歐元區貿易收支經調整料升至70億歐元。

事實要點：
▷ 美國9月PPI月率預期由-0.1%升至0.3%（年率維持2.6%）
▷ 歐元區8月經調整貿易收支料升至70億歐元（原53億）
▷ 英國8月工業生產年率預期-0.8%（前值+0.1%）
▷ 澳洲9月失業率預期4.3%（前值4.2%）
▷ 加拿大外長阿南德訪華至10月17日

　　多名美聯儲官員發表講話，及美國公布PPI等數據，料為周四（16日）市場焦點。

*日本央行副總裁發表演講，英國公布服務業指數等數據*

　　各國重要經濟活動方面，應中國外長王毅邀請，加拿大外交部長阿南德訪華（至17日）。日本央行副總裁內田真一發表演講。里奇蒙聯儲總裁巴爾金在里奇蒙企業協會發表講話。周四本港時間9:30am，日本央行審議委員田村直樹發表演講並舉行新聞發布會。4:05pm，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多發表演講。晚上7:45pm，歐洲央行委員唐納利參加有關中央銀行與監管問題的會議討論。8:00pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在當地商會發表演講。9:00pm，美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話；美聯儲理事巴爾就「穩定幣」發表演講；美聯儲理事米蘭在2025年IIF年會參與對話。10:00pm，美聯儲副主席鮑曼在2025年美聯儲壓力測試研究會議上發表線上講話。

　　數據方面，周四8:30am（本港時間．下同），澳洲公布9月失業率，料由4.2%升上4.3%。2:00pm，英國公布8月服務業指數，月率升幅料維持於0.1%；8月工業生產年率料由0.1%逆轉至下滑0.8%，月率料由下滑0.9%改善至升0.2%。5:00pm，歐元區公布8月貿易收支，未經季節調整料由124億歐元降至91億歐元，經季節調整料由53億歐元升至70億歐元。8:30pm，美國公布9月生產者物價指數，月率料由下滑0.1%改善至升0.3%，年率升幅料維持於2.6%；9月零售銷售月率升幅料由0.6%收窄至0.4%；連續申請失業救濟金人數料由191.6萬升至192.5萬；首次申請失業救濟金人數。10:00pm，美國公布10月NAHB房屋市場指數，料由32升至33。

　　在本港，明日公布業績的公司有:中國鐵塔(00788)、南粵控股(01058)、福耀玻璃(03606)等。

　　此外，明日七牛智能(02567)將有基石投資者持股解禁。
《經濟通通訊社15日專訊》

