《日入而息》立法會通過規管網約車條例草案，雲迹暗盤收高近48%

|立法會三讀通過規管網約車條例草案，網約平台明年第四季開始營運
|金管局公布第二期GenAI沙盒參與者名單，涉20家銀行和14家技術合作夥伴；中銀香港(02388)入選第二期生成式人工智能沙盒計劃，推進數碼轉型；東亞銀行(00023)參與金管局GenA.I. 沙盒第二期項目；工銀亞洲參與GenA.I. 沙盒第二期計劃，推動銀行「AI+金融」策略發展；渣打入選第二期生GenA.I. 沙盒計劃，專注風險管理及反詐騙措施應用場景
|雲迹(02670)暗盤收高近48%，每手賺2275元
|軒竹生物(02575)首掛較招股價高逾一倍半，每手大賺8930元；收高1.27倍，每手賺7350元
|碧桂園(02007)據報境內債券重組方案接近達成
|淘寶今晚起預售，香港補貼逾10億元人幣續推「一件包郵」；阿里雲在杜拜啟用第二座數據中心
|歐盟據報擬對中國投資施壓，考慮強制技術轉讓；歐盟官員呼籲對華採更強硬措施，外交部表示願就稀土加強出口管制對話
|謝鋒稱美國應回歸理性，別再走經貿關係緊張升級「老路死路」；美方再揚言報復，中國外交部指這不是打交道的正確之道
|統計局指部分行業產能治理成效顯現，PPI降幅收窄；9月食品價格同比降幅20個月最大，統計局指CPI下降主因；內地9月CPI同比跌0.3%大於預期，PPI跌幅收窄至2.3%
|人行435億逆回購利率持平，淨投放435億；內地9月末M2增8.4%略遜預期，M1增速加快至7.2%；9月末社融規模存量437.08萬億元，同比增8.7%；9月新增人民幣貸款1.29萬億元，低於預期；9月社會融資規模增3.53萬億元，優於預期
|傳民建聯約5人不連任下屆立會，陳克勤料參選名單最快下周有結果；林順潮宣布不參選下屆立法會，累計14名議員不競逐連任
|恒指全日升469點收報25910，內險、金礦金飾、醫藥股升幅靠前
|滬綜指收漲1.22%返三千九，成交萎縮近兩成
|歐元最新報1.1631/33，日圓最新報151.35/39
|雲迹(02670)暗盤報181.8元，高招股價逾90%
|聯眾國際(06899)澄清公告錯誤，已申午後復牌
|中廣核新能源(01811)9月發電量按年減少15%，首九月跌3%
|中國利郎(01234)第三季「LILANZ」產品零售金額按年錄低雙位數升幅
|瀛晟科學(00209)建議折讓23%供股，籌約1.765億元以履行財務責任
|聯眾(06899)今早中途停牌，待刊發澄清公告；停牌前升近39%，加倉比特幣以太幣
|新地(00016)廣州南站「峻鑾」黃金周沽6伙，套2000萬元人民幣
|天寶集團(01979)展示AI人形機械人智能充等產品，正參與東南亞新能源基建項目
|美麗田園醫療健康(02373)擬斥13.6億元收購上海思妍麗實業100%股權
|興勝創建(00896)九龍城新盤命名「PARK COLLEGE」，預告有機會月內標售
|信佳國際(00912)參與秋季電子產品展，展示新一代Stream Desk
|太古酒店推出「居舍」品牌，首個品牌住宅項目將落戶曼谷
|中國移動(00941)eSIM手機業務僅面向國行手機，將開展相關技術攻關；三大運營商全國上線eSIM手機業務，中移動提供全體系eSIM產品
|「京東新車」或定價10萬至12萬，料為廣汽埃安換電車型
|百度(09888)搜索發布行業首個開放式實時互動數字人智能體；百度蒸汽機升級AI長視頻實時交互生成，支持中斷改寫等
|庫克稱將加大蘋果在華投資，傳夥比亞迪(01211)在越南生產智能家居新設備
|「渣打大灣區營商景氣指數」創近年新高，惟貿易不確定性令營商環境再趨審慎
|交行(03328)將贖回28億美元債券中未償付債券
|復旦張江(01349)及附屬認購1億元人民幣結構性存款產品
|中國銀河(06881)完成發行40億人幣短期融資券
|中國北大荒(00039)進一步延遲刊發中期業績
|誼礫控股(00076)長期石墨產品供應商未能如期還清貨款
|七牛智能(02567)基投禾順承諾一年內不出售任何股份；主席兼首席執行官自願延長禁售承諾
|MONGOL MINING(00975)第三季原礦煤總開採量按年減少16%，料第四季內BKH礦場實現額定黃金產能
|中煤能源(01898)9月商品煤銷量按年急跌逾20%
|國富氫能(02582)申H股全流通，涉約1842萬股內資股
|今海醫療科技(02225)附屬將聯合發布脊柱內鏡創新技術
|漢港控股(01663)獲公司主席增持1779萬股
|清科控股(01945)附屬斥120萬美元購理財產品
|南航(01055)9月載客量按年升3.5%，首九月升5%
|招商局中國基金(00133)截至今年9月底帳面值總計按年升逾36%
|太古A(00019)分拆TCPCL於泰國證交所上市獲原則上批准
|城建設計(01599)第三季重要項目中標近32億人幣
|比特策略(06113)被香港證監會點名股權高度集中
|合生創展(00754)首三季總合約銷售金額按年跌12.6%，9月則升17%
|國富量子(00290)下月6日起每手買賣單位改為2000股
|榮昌生物(09995)斥共5億人幣購浦發銀行理財產品
|四環醫藥(00460)受託人今購925.5萬股
|德林國際(01126)每手買賣單位變更為500股
|工信部指工業大省要發揮挑大梁作用，加力實施穩增長方案；工信部長李樂成見庫克，冀蘋果與中國產業鏈協同創新發展
|報告預計2030年中國核技術應用產業規模將翻番
|廣東省人大孟凡利當選廣東省省長
|廣交會開幕，展位總數與參展企業均創新高，首設智慧醫療專區
|分析指內地物價穩中偏弱，為四季度政策加力預留空間
|內地前8月製造業享受減稅降費及退稅近1.3萬億元
|杭州濱江區一宅地溢價近20%成交
|發改委到2027年底全國建成2800萬個電動汽車充電設施
|境內足金飾品價格突破1235元/克，半月內漲超100元
|專家指經濟面臨需求結構失衡，財政支出轉向民生是破局關鍵
|新凱來子公司啟雲方發布兩款EDA設計軟件
|SHEIN表示網傳公司納稅、盈利等情況嚴重不實，是惡意炒作
|小紅書市集「雙11」開啟48小時內交易訂單數同比增長73%
|于東來稱胖東來帳上資金41億元，目前沒有貸款
|OPPO發布AI全新戰略及新一代操作系統ColorOS 16
|保險業已支付黃淮等受災地區秋糧各類損失賠款14億元
|多個自媒體帳號涉消費退役軍人身份、賣涉密敏感資料等被處置
|日喀則政府指始祖鳥、蔡國強需就煙花秀造成生態損害賠償，並承擔修復責任
|藍思精密指蘋果首席運營官到訪，參觀iPhone 17生產線
|台股收升1.8%，報27275.71點，台積電飆1465元天價
|國台辦指台灣居民赴陸「落地證」申辦，擴至全部符合條件口岸
|聞泰科技子公司安世遭出口限制，外交部表示中方堅定維護自身合法權益
|美媒指中國找到美國弱點，對美貿易談判態度強硬；中國限制稀土出口，貝森特稱想把所有國家拉下水
|中國在世貿組織起訴印度電動汽車及電池補貼措施
|菲律賓11月起恢復中國公民電子簽證
|特朗普加關稅引發幣市大清算，烏克蘭加密幣網紅豪車內中槍亡
|美國小企信心三個月以來首度下跌；鮑威爾指縮表或近尾聲，暗示勞動市場疲弱為減息提供理據；道富指美國ETF今年吸金規模已超萬億美元
|據報蘋果計劃在生產智能家居新設備，降低對中國依賴
|馬斯克稱X本周將發布更新後演算法，實現完全AI推薦
|擬用AI提高生產力 高盛通知員工年底前可能要裁員
|貝索斯前妻減持42%亞馬遜股份，價值125.5億美元
|Freeport-McMoRan擬放棄銅礦銷售加工費精煉費定價基準
|IMF上調全球增長預測，惟警告中美貿易戰重燃成重大風險
|美銀調查指做多黃金成最擁擠交易，超越做多七巨企；摩根大通CEO指當前在投資組合中持有黃金，只能算是「半理性」
|陳茂波展開紐約訪問行程，今日與當地政商金融界領袖會面
|運輸及物流局無計劃向個別國家船舶徵收特別港務費
|中醫醫院12月11日起投入服務，首年資助全科門診每次180元
|陳紹雄稱「粵車南下」需求殷切，可逐步增加配額
|陳美寶稱南港島線西段爭取2027年前開展前期建造工程，目前正評估項目財務安排
|政府委任黎韋詩及呂幹威等6位新成員加入旅發局，為期兩年
|旅發局指9月訪港旅客按年增8%，首三季旅客升12%至逾3600萬人次
|甯漢豪稱正調整洪水橋片區試點相關安排及要求
|2025全球最佳退休金制度，香港獲評B級升至第15名
|啟德「天璽．天」第2期加推18伙，定於周六標售
|日出康城「GRAND SEASONS」周六開售推售171伙，入場484萬元起
|灣仔「woodis」暫收逾1100票超購12倍，透露部署下周標售特色戶
|鄧成波家族再放售三項物業，市值共約7600萬元
|錦上路「柏瓏III」暫收1800票超購近8倍，透露有機會再加推
|傳民建聯約5人不連任下屆立會，陳克勤料參選名單最快下周有結果；林順潮宣布不參選下屆立法會，累計14名議員不競逐連任
|港交所顧問巴格里力主LME市場加快變革，推動合約交叉上市
|地政總署指第三季補地價收入約26.8億元
|蔬菜統營處電腦系統遭入侵，長沙灣批發市場用家部分資料或受影響
