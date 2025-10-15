《日入而息》立法會通過規管網約車條例草案，雲迹暗盤收高近48%

聯合航空要求禁經俄領空出入境美國措施擴至國泰航空(00293)等香港航企

立法會三讀通過規管網約車條例草案，網約平台明年第四季開始營運

金管局公布第二期GenAI沙盒參與者名單，涉20家銀行和14家技術合作夥伴；中銀香港(02388)入選第二期生成式人工智能沙盒計劃，推進數碼轉型；東亞銀行(00023)參與金管局GenA.I. 沙盒第二期項目；工銀亞洲參與GenA.I. 沙盒第二期計劃，推動銀行「AI+金融」策略發展；渣打入選第二期生GenA.I. 沙盒計劃，專注風險管理及反詐騙措施應用場景

雲迹(02670)暗盤收高近48%，每手賺2275元

軒竹生物(02575)首掛較招股價高逾一倍半，每手大賺8930元；收高1.27倍，每手賺7350元

碧桂園(02007)據報境內債券重組方案接近達成

淘寶今晚起預售，香港補貼逾10億元人幣續推「一件包郵」；阿里雲在杜拜啟用第二座數據中心

歐盟據報擬對中國投資施壓，考慮強制技術轉讓；歐盟官員呼籲對華採更強硬措施，外交部表示願就稀土加強出口管制對話

謝鋒稱美國應回歸理性，別再走經貿關係緊張升級「老路死路」；美方再揚言報復，中國外交部指這不是打交道的正確之道

統計局指部分行業產能治理成效顯現，PPI降幅收窄；9月食品價格同比降幅20個月最大，統計局指CPI下降主因；內地9月CPI同比跌0.3%大於預期，PPI跌幅收窄至2.3%

人行435億逆回購利率持平，淨投放435億；內地9月末M2增8.4%略遜預期，M1增速加快至7.2%；9月末社融規模存量437.08萬億元，同比增8.7%；9月新增人民幣貸款1.29萬億元，低於預期；9月社會融資規模增3.53萬億元，優於預期