恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數222134張，減逾萬四張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為222134張，較前減14053張；若計入其他月份的未平倉合約，總數284262張，減14534張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|15/10(三)
|222134
|-14053
|284262
|-14534
|14/10(二)
|236187
|-7131
|298796
|-7482
|13/10(一)
|243318
|-37157
|306278
|-36737
|10/10(五)
|280475
|49455
|343015
|48263
|09/10(四)
|231020
|8085
|294752
|13128
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|15/10(三)
|93026
|-6117
|147575
|-6817
|14/10(二)
|99143
|-1850
|154392
|-1623
|13/10(一)
|100993
|8390
|156015
|9466
|10/10(五)
|92603
|10522
|146549
|14417
|09/10(四)
|82081
|-1529
|132132
|-956
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》
