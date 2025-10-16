  • 會員
期貨新聞

16/10/2025 17:26

《外圍焦點》多名美聯儲官員發表講話，美國公布PPI等數據

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年10月16日，美股道指微跌0.04%至46253.31點，標普500及納指分別漲0.4%與0.66%，港股恒指跌0.1%成交2754億港元；美國將公布PPI等數據，歐元區貿易收支經調整料升至70億歐元。

事實要點：
▷ 港股成交額2754億港元（恒指收25888點）
▷ 標普500漲26.75點至6671.06（漲幅0.4%）
▷ 美國9月PPI月率料升0.3%（前值-0.1%）
▷ 歐元區8月季調後貿易收支料70億歐元（前值53億）
▷ 道指跌17.15點至46253.31（跌幅0.04%）

　　美股昨日反覆上落，雖然強勁的企業季績為市場揭開樂觀序幕，但對國際貿易局勢的持續憂慮及美國政府停擺的陰影，導致升幅顯著收窄。道指收市跌17.15點或0.04%，報46253.31點；標普500指數升26.75點或0.4%，報6671.06點；納指升148.38點或0.66%，報22670.08點。港股方面，恒生指數收市報25888，跌22點或0.1%，成交2754億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:45pm，歐洲央行委員唐納利參加有關中央銀行與監管問題的會議討論。8:00pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在當地商會發表演講。9:00pm，美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話；美聯儲理事巴爾就「穩定幣」發表演講；美聯儲理事米蘭在2025年IIF年會參與對話。10:00pm，美聯儲副主席鮑曼在2025年美聯儲壓力測試研究會議上發表線上講話。11:45pm，歐洲央行執委連恩在2025年IIF年會參加小組討論。17日凌晨12:00am，歐洲央行總裁拉加德與執委奇波洛內參加IMF/世界銀行年會，拉加德參加有關全球經濟的討論；同一時間，20國集團(G20)財長和央行總裁舉行新聞發布會。1:30am，加拿大央行總裁麥克勒姆在彼得森國際經濟研究所參與爐邊談話。

　　數據方面，今日5:00pm，歐元區公布8月貿易收支，未經季節調整料由124億歐元降至91億歐元，經季節調整料由53億歐元升至70億歐元。今晚8:30pm，美國公布9月生產者物價指數，月率料由下滑0.1%改善至升0.3%，年率升幅料維持於2.6%；9月零售銷售月率升幅料由0.6%收窄至0.4%；連續申請失業救濟金人數料由191.6萬升至193萬；首次申請失業救濟金人數。10:00pm，美國公布10月NAHB房屋市場指數，料由32升至33。

　　在美國，今日公布業績的公司有：台積電(US.TSM)等。
《經濟通通訊社16日專訊》

