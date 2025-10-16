即月期指最後交易價25905升7點，高水16點

即月期指最後交易價25905，升7點，高水16點，暫成交89129張。即月國指期貨最後交易價9264，升18點，高水5點，暫成交77428張。另外，即月科指期貨最後交易價6020，跌59點，高水16點，暫成交115783張。
《經濟通通訊社16日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
16/10/2025 16:31
即月期指最後交易價25905，升7點，高水16點，暫成交89129張。即月國指期貨最後交易價9264，升18點，高水5點，暫成交77428張。另外，即月科指期貨最後交易價6020，跌59點，高水16點，暫成交115783張。
《經濟通通訊社16日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰16/10/2025 16:46 即月期指最後交易價２５９０５升７點，成交８９１２９張
下一篇新聞︰16/10/2025 15:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７２６﹒５升１１﹒…
16/10/2025 17:26 《外圍焦點》多名美聯儲官員發表講話，美國公布ＰＰＩ等數據
16/10/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２５９０６點，升１點，高水１７點
16/10/2025 09:15 期指低開４３點報２５８５５，國指期貨跌８點報９２３８
16/10/2025 09:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７１０﹒２５跌４﹒…
16/10/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０３１５８張減６８１０張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N