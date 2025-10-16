即月期指最後交易價25905升7點，高水16點

即月期指最後交易價25905，升7點，高水16點，暫成交89129張。即月國指期貨最後交易價9264，升18點，高水5點，暫成交77428張。另外，即月科指期貨最後交易價6020，跌59點，高水16點，暫成交115783張。

《經濟通通訊社16日專訊》