即月期指最後交易價25905升7點，成交89129張

即月期指最後交易價25905，升7點，高水16點，成交89129張。即月國指期貨最後交易價9264，升18點，高水5點，成交77524張。另外，即月科指期貨最後交易價6020，跌59點，高水16點，成交115954張。
《經濟通通訊社16日專訊》
16/10/2025 16:46
