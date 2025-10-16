【夜期時段】即月期指最新報25906點，升1點，高水17點

即月期指在夜期時段開市報25903點，跌2點，高水14點，最新報25906點，升1點，高水17點，合約成交285張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9261點，跌3點，高水2點，最新報9264點，無升跌，高水5點，合約成交272張。

《經濟通通訊社16日專訊》