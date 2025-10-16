【夜期時段】即月期指最新報25906點，升1點，高水17點

即月期指在夜期時段開市報25903點，跌2點，高水14點，最新報25906點，升1點，高水17點，合約成交285張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9261點，跌3點，高水2點，最新報9264點，無升跌，高水5點，合約成交272張。
《經濟通通訊社16日專訊》
【你點睇？】立法會選舉即將舉行，多名議員表態不競逐連任，你是否期待元老議員退位、年輕人接班的現象？► 立即投票
16/10/2025 17:20
即月期指在夜期時段開市報25903點，跌2點，高水14點，最新報25906點，升1點，高水17點，合約成交285張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9261點，跌3點，高水2點，最新報9264點，無升跌，高水5點，合約成交272張。
《經濟通通訊社16日專訊》
【你點睇？】立法會選舉即將舉行，多名議員表態不競逐連任，你是否期待元老議員退位、年輕人接班的現象？► 立即投票
上一篇新聞︰16/10/2025 17:26 《外圍焦點》多名美聯儲官員發表講話，美國公布ＰＰＩ等數據
下一篇新聞︰16/10/2025 16:46 即月期指最後交易價２５９０５升７點，成交８９１２９張
16/10/2025 19:17 《再戰明天》歐元區公布ＣＰＩ，紫金礦業公布業績
16/10/2025 16:31 即月期指最後交易價２５９０５升７點，高水１６點
16/10/2025 15:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７２６﹒５升１１﹒…
16/10/2025 09:15 期指低開４３點報２５８５５，國指期貨跌８點報９２３８
16/10/2025 09:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７１０﹒２５跌４﹒…
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N