  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

16/10/2025 19:17

《再戰明天》歐元區公布CPI，紫金礦業公布業績

　　歐元區公布CPI，及紫金礦業公布業績，料為周五（17日）市場焦點。

*英倫銀行首席經濟學家發表講話，美國公布新屋動工等數據*

　　各國重要經濟活動方面，烏克蘭總統澤連斯基稱將會見美國總統特朗普，討論烏克蘭的防空與遠程打擊能力。周五本港時間5:35pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾發表講話。晚上7:00pm，歐洲央行委員唐納利在IIF有關監管問題的會議上發表講話並參加圓桌討論。8:45pm，德國財長克林貝爾與央行總裁納格爾舉行新聞發布會。

　　數據方面，周五5:00pm（本港時間．下同），歐元區公布9月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.1%，年率升幅料由2.1%擴大至2.2%。8:30pm，美國公布9月建築許可，月率料由下滑3.7%改善至升0.9%；9月出口物價，月率料維持不變；9月進口物價月率升幅料由0.3%收窄至0.1%，年率料由持平升上0.3%；9月新屋動工料由130.7萬升至132萬，月率料由下滑8.5%改善至升1%。9:15pm，美國公布9月產能利用率，料由77.4%降至77.3%；9月工業生產月率料維持不變。

　　在本港，明日公布業績的公司有:紫金礦業(02899)等。
《經濟通通訊社16日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

今屆諾貝爾和平獎與委內瑞拉的糾葛

16/10/2025 09:58

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處