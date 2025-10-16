《日入而息》美國FCC擬撤香港電訊業務許可，蔚來遭新加坡主權基金起訴指收入虛增

|消息指美國FCC以國家安全為由，阻止電訊盈科(8)旗下香港電訊(6823)接入美國電訊網絡；香港電訊稱仔細審閱美國所發「陳述理由命令」，將向相關機構作出適當回應
|蔚來(09866)據報遭新加坡主權財富基金起訴指其虛增收入
|瑞銀據報加強對亞洲財富中心客戶資金來源審查
|海西新藥(02637)暗盤收高逾25%，每手賺1085元
|會財局就多項審計缺失譴責羅兵咸及其合夥人，處以罰款160萬元
|阿里巴巴(09988)天貓今年「雙十一」期間發放500億元人民幣優惠券；淘寶閃購「雙11」首日咖啡訂單增8倍，270城宵夜訂單增超2倍；AlipayHK首三季港人外遊交易金額按年升60%，港人退稅服務拓至歐洲
|小米(01810)推「圍觀短劇」APP主打「無廣告免費看」，僅小米應用商店上架；盧偉冰提前本月發布紅米K90系列，稱其為4000元檔次最強；雷軍稱智能網聯汽車行業應共同抵制網絡水軍，聚焦技術研發
|小鵬匯天飛行汽車「6S店」落戶廣州大學城低空飛行營地；何小鵬稱小鵬明年量產飛行汽車，料市場份額將高過汽車
|何立峰據報本周接見蘋果CEO庫克等全球企業高管；蘋果CEO庫克接受央視採訪，稱正努力推動蘋果AI入華
|英國制裁11家中企指向俄提供關鍵物項，中方堅決反對誣蔑抹黑；英國將多家中企列實體名單，華外交部指已提嚴正交涉
|官媒指美方停止進口食用油難對中國產業造成衝擊；環球時報指華府反覆無常，不必對中方「針鋒相對」感意外；美媒指中國以稀土為武器，是「師夷長技以制夷」
|回應中美是否舉行新一輪會談，商務部指對平等磋商一直持開放態度回應貝森特批李成鋼，商務部指美方言論嚴重歪曲事實；美擬延長「休戰」換推遲稀土新規，外交部重申管制符合國際通行做法
|恒指全日跌22點收報25888，北水淨流入158億元，銀行醫療股造好
|滬綜指收升0.1%，兩市成交不足2萬億元
|歐元最新報1.1658/61，日圓最新報151.27/33
|海西新藥(02637)暗盤報121.2元，高招股價逾40%
|雲迹(02670)首掛開高逾49%，每手賺2360元，超購逾5600倍；收高逾26%，每手賺1245元
|香港電訊(06823)仔細審閱美國所發「陳述理由命令」，將作出適當回應
|京東(09618)已於深圳等25個城市試點取消騎手訂單超時罰款；長安汽車與京東集團戰略合作，聯合開展新能源無人智能化車型開發
|寧德時代(03750)與京東集團戰略合作，將推進電池消費市場全渠道服務
|回應「用戶手機被保護性關停」，中移動新疆公司指已完成號碼復通
|宜明昂科(01541)完成根據一般授權配售新H股
|新晨動力(01148)購裝備製造商逾半股權並增資，午後復牌
|俊裕地基(01757)今早停牌，待發內幕消息
|新晨動力(01148)今早停牌，待發內幕消息
|愛德新能源(02623)今早停牌，待公布原因
|國富氫能(02582)折讓17%配股籌逾1億元投資海外氫能及還債
|富力地產(02777)等被執行6.4億，涉及合同糾紛案件
|優必選(02670)與一家汽車科技A股公司簽人形機器人合同，涉3200萬元
|理想汽車(02015)CEO李想稱2030年或出現規模超蘋果iPhone的智能汽車企業
|華僑銀行香港成功為招商局融資租賃香港提供3.88億美元銀團貸款
|王健林、萬達集團因合同糾紛被萬科(02202)旗下公司起訴，11月3日上海開庭
|東風汽車(00489)楊青稱具身智能體是未來汽車的主要形態
|網傳亞視重新開拍節目招募演員，母企上月披露獲清盤呈請，遭追討逾740萬元
|南粵控股(01058)首九個月虧損收窄至691.6萬元
|太平洋航運(02343)第三季核心業務日均收入個別發展
|海信家電(00921)斥18.6億人幣購興銀理財產品
|國鴻氫能(09663)約4130萬股內資股完成轉換為H股
|景瑞控股(01862)清盤呈請聆訊獲押後裁決
|南華金融(00619)出售285萬股東航H股，套現1025萬元
|遠洋集團(03377)9月協議銷售額升近22%
|康達環保(06136)附屬以5000萬人幣出售污水處理設備及設施再租回
|中國神華(01088)9月煤炭銷售量按年跌1.6%，首三季跌8.4%
|誼礫控股(00076)同意將AGL抵押品清償石墨礦石貨款
|香港信貸(01273)授出800萬元新貸款
|瑞科生物(02179)完成定向發行內資股之繳款及驗資
|恒鼎實業(01393)首三季原煤產量升39%，精煤產量升36%
|中駿集團(01966)延長境外債務重組提前同意費截止日期至下月20日
|永嘉集團(03322)第三季高級時裝零售業務直營實體店舖同店銷售跌約一成，首三季跌7%
|九興控股(01836)第三季綜合收入按年升近4%
|港龍中國地產(06968)首三季合同銷售金額按年微跌0.1%
|新華保險(01336)首三季保費收入按年增長19%
|比優集團(09893)附屬晉升礦山工程施工總承包一級資質
|滙控(00005)本月28日審議第三季業績及股息
|福耀玻璃(03606)第三季純利升14%至22.6億人幣
|諾科達科技(00519)附屬夥和記電話簽諒解備忘錄，拓展機械人市場
|巨子生物(02367)控股股東增持76萬股，涉資3190萬元
|福耀玻璃(03606)董事長變更
|印尼防長確認將向中國採購殲-10戰鬥機
|商務部表示不斷優化稀土出口許可流程，縮短審核時間；加強政策儲備，適時推出新穩外貿政策；國慶假期服務消費行業日均銷售收入同比增7.6%
|工信部表示開展城域「毫秒用算」專項行動，提升算力運載能力、推動算網融合
|北京證監局更大力度支持符合條件的未盈利企業上市
|北京力爭到2027年底科技領域引入長期資本規模超萬億；已備案住房租賃企業可享增值稅減收優惠
|廣東第三季出口增速加快至2.3%，前三季外貿增長3.8%
|全國人大常委會會議10月24日至28日將在京舉行
|全國政協苗圩稱有序推進AI技術落地中國汽車產業
|中指院指前三季全國法拍房數量減近5%，成交均價跌近11%
|人行2360億逆回購利率持平，淨回籠3760億
|智元發布新一代工業級交互式具身作業機器人精靈G2
|中核集團「玲龍一號」冷態性能試驗完成，建成後年發電量可達10億度
|滴滴外賣99Food巴西里約熱內盧試運營，1.7萬家餐廳進駐
|抖音支付據報因涉嫌違規開設支付帳戶被調查；抖音電商指前三季通過免佣、降運費險等為商家省下220億
|蘿蔔快跑從未向公眾開展股權投資、租車收益、基金購買等業務
|OPPO確認今晚發布新機有eSIM版，為首款國產eSIM手機
|傳多晶硅收儲平台已成立，業內權威人士指消息不實
|廣晟有色預計前三季度同比扭虧，淨利最多1.3億元
|芯聯集成擬向子公司增資18億元，保障芯片製造項目
|長安汽車朱華榮稱2028年量產人形汽車機器人
|台股收升1.36%報27647.87點，台積電創1485元天價
|台積電第三季淨利4523億新台幣，同比增39%，創歷史新高
|盧泰愚之子盧載憲出任南韓駐華大使，將與中方協調習近平訪韓事宜
|商務部指荷蘭插手安世企業內部事務，損害營商環境害人害己
|特朗普稱莫迪承諾停止購買俄羅斯石油，但印度大使館拒證實
|美參院再度否決共和黨臨時撥款法案，白宮威脅炒上萬聯邦職員；聯儲局褐皮書指經濟活動變化不大，就業維持穩定；戴蒙「蟑螂說」引發私人信貸業反擊，斥銀行才應該好好反省
|日本財務大臣與美國財長確認外匯問題聯合聲明；日銀高層吹風日本通脹目標或提前達成，提高加息預期
|新加坡擬新設機構，負責移除互聯網平台上有害內容
|英國8月份GDP按月僅增長0.1%
|澳洲失業率升至4.5%，創2021年以來最高水平
|三星電子股價創歷史新高，今年累計上升約80%
|亞馬遜據報再裁員，擬削減人力資源部門15%職位
|雀巢宣布全球裁員1.6萬人，新任CEO表示「世界在改變」
|城堡投資創辦人格里芬稱生成式AI未能幫助對沖基金跑贏市場
|調查指企業未為AI做好充分準備，初期階段已面臨挑戰
|銀價年內飆逾八成，高盛警告回調風險高
|李家超指政府會爭取河套香港園區今年內完成第二期發展規模；立法會選舉提名期下周五展開，鼓勵愛國愛港優秀人才積極參選
|陳茂波繼續訪美行程介紹香港經濟機遇，稱堅定維持自由港地位
|丘應樺鼓勵各中小企把握各項支援措施，加快升級轉型面對挑戰
|梁君彥稱過去立法會換屆平均三成議員不連任，更新換代屬健康常態
|卞兆祥指中醫醫院政府資助全科門診，每次收費180元
|國家移民局指內地居民赴港、澳旅遊日均人次較去年增16.2%、24.4%
|本港學生宿舍供不應求，行業市值4至5年內料升至千億元
|譚仔「六哥」3380萬元沽名鑄中層兩房戶，持貨七年帳蝕720萬元
|錦上路「柏瓏III」暫收逾2300票超購10倍，短期內上載首輪銷售安排
|馬亞木家族放售「中環中心」多個分層單位，意向呎價約2.18萬元起
|立法會地產及建造界議員龍漢標宣布不競逐連任
|立法會通過決議案同意再度任命李義為終審法院常任法官，為期3年
|積金評級指強積金年初至今回報率15.8%；GUM表示上月底強積金資產1.53萬億，滙豐市佔率升幅最多
|積金局表示切勿偽造或使用虛假文書非法提早提取強積金
|本港8月商品出口貨量升12.4%，進口貨量升9.7%。
|會財局就多項審計缺失譴責羅兵咸及其合夥人，處以罰款160萬元
|范婉雯稱衞生署2021年至今年7月轉介或調查逾90宗懷疑無牌從醫個案
|銀聯國際指內地遊客熱衷黃金及新款手機，推升十一黃金周交易額
