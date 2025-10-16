《日入而息》美國FCC擬撤香港電訊業務許可，蔚來遭新加坡主權基金起訴指收入虛增

海西新藥(02637)暗盤報121.2元，高招股價逾40%

雲迹(02670)首掛開高逾49%，每手賺2360元，超購逾5600倍；收高逾26%，每手賺1245元

香港電訊(06823)仔細審閱美國所發「陳述理由命令」，將作出適當回應

阿里巴巴(09988)天貓今年「雙十一」期間發放500億元人民幣優惠券；淘寶閃購「雙11」首日咖啡訂單增8倍，270城宵夜訂單增超2倍；AlipayHK首三季港人外遊交易金額按年升60%，港人退稅服務拓至歐洲

京東(09618)已於深圳等25個城市試點取消騎手訂單超時罰款；長安汽車與京東集團戰略合作，聯合開展新能源無人智能化車型開發

寧德時代(03750)與京東集團戰略合作，將推進電池消費市場全渠道服務

小米(01810)推「圍觀短劇」APP主打「無廣告免費看」，僅小米應用商店上架；盧偉冰提前本月發布紅米K90系列，稱其為4000元檔次最強；雷軍稱智能網聯汽車行業應共同抵制網絡水軍，聚焦技術研發

回應「用戶手機被保護性關停」，中移動新疆公司指已完成號碼復通

宜明昂科(01541)完成根據一般授權配售新H股

新晨動力(01148)購裝備製造商逾半股權並增資，午後復牌

消息指美國FCC以國家安全為由，阻止電訊盈科(00008)旗下香港電訊(06823)接入美國電訊網絡

俊裕地基(01757)今早停牌，待發內幕消息

新晨動力(01148)今早停牌，待發內幕消息

愛德新能源(02623)今早停牌，待公布原因

國富氫能(02582)折讓17%配股籌逾1億元投資海外氫能及還債

富力地產(02777)等被執行6.4億，涉及合同糾紛案件

優必選(02670)與一家汽車科技A股公司簽人形機器人合同，涉3200萬元

理想汽車(02015)CEO李想稱2030年或出現規模超蘋果iPhone的智能汽車企業

華僑銀行香港成功為招商局融資租賃香港提供3.88億美元銀團貸款

王健林、萬達集團因合同糾紛被萬科(02202)旗下公司起訴，11月3日上海開庭

小鵬匯天飛行汽車「6S店」落戶廣州大學城低空飛行營地；何小鵬稱小鵬明年量產飛行汽車，料市場份額將高過汽車

東風汽車(00489)楊青稱具身智能體是未來汽車的主要形態

網傳亞視重新開拍節目招募演員，母企上月披露獲清盤呈請，遭追討逾740萬元

南粵控股(01058)首九個月虧損收窄至691.6萬元

太平洋航運(02343)第三季核心業務日均收入個別發展

海信家電(00921)斥18.6億人幣購興銀理財產品

國鴻氫能(09663)約4130萬股內資股完成轉換為H股

景瑞控股(01862)清盤呈請聆訊獲押後裁決

南華金融(00619)出售285萬股東航H股，套現1025萬元

遠洋集團(03377)9月協議銷售額升近22%

康達環保(06136)附屬以5000萬人幣出售污水處理設備及設施再租回

中國神華(01088)9月煤炭銷售量按年跌1.6%，首三季跌8.4%

誼礫控股(00076)同意將AGL抵押品清償石墨礦石貨款

香港信貸(01273)授出800萬元新貸款

瑞科生物(02179)完成定向發行內資股之繳款及驗資

恒鼎實業(01393)首三季原煤產量升39%，精煤產量升36%

中駿集團(01966)延長境外債務重組提前同意費截止日期至下月20日

永嘉集團(03322)第三季高級時裝零售業務直營實體店舖同店銷售跌約一成，首三季跌7%

九興控股(01836)第三季綜合收入按年升近4%

港龍中國地產(06968)首三季合同銷售金額按年微跌0.1%

新華保險(01336)首三季保費收入按年增長19%

比優集團(09893)附屬晉升礦山工程施工總承包一級資質

滙控(00005)本月28日審議第三季業績及股息

福耀玻璃(03606)第三季純利升14%至22.6億人幣

諾科達科技(00519)附屬夥和記電話簽諒解備忘錄，拓展機械人市場

巨子生物(02367)控股股東增持76萬股，涉資3190萬元