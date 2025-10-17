恒指期貨現貨月份未平倉合約總數136850張，減605張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為136850張，較前減605張；若計入其他月份的未平倉合約，總數154355張，減406張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/10(四)
|136850
|-605
|154355
|-406
|15/10(三)
|137455
|-10845
|154761
|-10261
|14/10(二)
|148300
|3055
|165022
|3460
|13/10(一)
|145245
|-35655
|161562
|-35513
|10/10(五)
|180900
|39774
|197075
|36806
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/10(四)
|44673
|921
|56347
|1025
|15/10(三)
|43752
|-3058
|55322
|-2806
|14/10(二)
|46810
|791
|58128
|874
|13/10(一)
|46019
|-3536
|57254
|-2914
|10/10(五)
|49555
|2431
|60168
|2644
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》
