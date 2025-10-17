  • 會員
期貨新聞

17/10/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數136850張，減605張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為136850張，較前減605張；若計入其他月份的未平倉合約，總數154355張，減406張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
16/10(四)136850-605154355-406
15/10(三)137455-10845154761-10261
14/10(二)14830030551650223460
13/10(一)145245-35655161562-35513
10/10(五)1809003977419707536806

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
16/10(四)44673921563471025
15/10(三)43752-305855322-2806
14/10(二)4681079158128874
13/10(一)46019-353657254-2914
10/10(五)495552431601682644

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》

