恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數218478張減3656張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為218478張，較前減3656張；若計入其他月份的未平倉合約，總數278887張，減5375張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/10(四)
|218478
|-3656
|278887
|-5375
|15/10(三)
|222134
|-14053
|284262
|-14534
|14/10(二)
|236187
|-7131
|298796
|-7482
|13/10(一)
|243318
|-37157
|306278
|-36737
|10/10(五)
|280475
|49455
|343015
|48263
|16/10(四)
|91982
|-1044
|144431
|-3144
|15/10(三)
|93026
|-6117
|147575
|-6817
|14/10(二)
|99143
|-1850
|154392
|-1623
|13/10(一)
|100993
|8390
|156015
|9466
|10/10(五)
|92603
|10522
|146549
|14417
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》
