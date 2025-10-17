  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
期貨新聞

17/10/2025 16:45

《外圍焦點》歐元區公布CPI，美國公布新屋動工等數據

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年10月17日，歐元區公布9月CPI年率預期升至2.2%，美國公布9月新屋動工料增至132萬戶；港股恒指收跌641點，成交3146億港元，美股三大指數全數回吐漲幅。

事實要點：
▷ 港股恒指跌641點（2.5%），成交3146億港元
▷ 道指跌301.07點（0.65%），標普500跌41.99點（0.63%）
▷ 歐元區9月CPI年率預期2.2%（前值2.1%）
▷ 美國9月新屋動工料132萬戶（前值130.7萬）
▷ 美國9月建築許可月率預期升1%（前值-3.7%）

　　美股昨日市況反覆，由台積電(US.TSM)強勁業績點燃的AI概念股升勢，帶動大市早段造好，但區域銀行壞帳問題浮上水面，引發市場對信貸市場動盪的恐慌，銀行股應聲急挫，拖累三大指數掉頭向下，早前升幅全數回吐。道指收市跌301.07點或0.65%，報45952.24；標普500指數跌41.99點或0.63%，報6629.07點；納指跌107.54點或0.47%，報22562.54點。港股方面，恒生指數收市報25247，跌641點或2.5%，成交3146億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時今晚7:00pm，歐洲央行委員唐納利在IIF有關監管問題的會議上發表講話並參加圓桌討論。8:45pm，德國財長克林貝爾與央行總裁納格爾舉行新聞發布會。18日凌晨12:15am，美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆在IIF年會上討論美國經濟與貨幣政策。

　　數據方面，今日5:00pm，歐元區公布9月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.1%，年率升幅料由2.1%擴大至2.2%。今晚8:30pm，美國公布9月建築許可，月率料由下滑3.7%改善至升1%；9月出口物價月率升幅料由0.3%收窄至0.1%，年率升幅料由3.4%擴大至4%；9月進口物價月率升幅料由0.3%收窄至0.1%，年率料由持平升上0.4%；9月新屋動工料由130.7萬升至132萬，月率料由下滑8.5%改善至升1%。9:15pm，美國公布9月產能利用率，料由77.4%降至77.3%；9月工業生產月率料維持不變。明日4:00am，美國公布8月長期資本流動。
《經濟通通訊社17日專訊》

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解

上一篇新聞︰17/10/2025 16:46  即月期指最後交易價２５２２５跌６８０點，成交１１６９０１張

下一篇新聞︰17/10/2025 16:31  即月期指最後交易價２５２２５跌６８０點，低水２２點

其他
More

17/10/2025 19:37  《再戰明天》中國召開中共二十屆四中全會，中國公布第三季GDP等數據

17/10/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５２４５點，升２０點，低水２點

17/10/2025 15:09  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６１１﹒７５跌５７點

17/10/2025 09:15  期指低開１０７點報２５７９８，國指期貨跌４３點報９２２１

17/10/2025 09:03  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６５０﹒７５，跌１…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處