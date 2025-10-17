恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數197369張減5789張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為197369張，較前減5789張；若計入其他月份的未平倉合約，總數232378張，減5689張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/10(四)
|197369
|-5789
|232378
|-5689
|15/10(三)
|203158
|-6810
|238067
|-6934
|14/10(二)
|209968
|5587
|245001
|6197
|13/10(一)
|204381
|-64788
|238804
|-52579
|10/10(五)
|269169
|44004
|291383
|28208
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/10(四)
|101462
|-5392
|119637
|-5314
|15/10(三)
|106854
|6772
|124951
|6980
|14/10(二)
|100082
|5617
|117971
|5855
|13/10(一)
|94465
|-25335
|112116
|-18935
|10/10(五)
|119800
|-7333
|131051
|-7076
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》
