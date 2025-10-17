期指低開107點報25798，國指期貨跌43點報9221

期指低開107點報25798，國指期貨低開43點報9221，科指期貨低開30點報5991。
《經濟通通訊社17日專訊》
17/10/2025 09:15
