即月期指最後交易價25225跌680點，成交116901張

即月期指最後交易價25225，跌680點，低水22點，成交116901張。即月國指期貨最後交易價9002，跌262點，低水10點，成交117138張。另外，即月科指期貨最後交易價5752，跌269點，低水8點，成交180427張。
《經濟通通訊社17日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
17/10/2025 16:46
即月期指最後交易價25225，跌680點，低水22點，成交116901張。即月國指期貨最後交易價9002，跌262點，低水10點，成交117138張。另外，即月科指期貨最後交易價5752，跌269點，低水8點，成交180427張。
《經濟通通訊社17日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
上一篇新聞︰17/10/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２５２４５點，升２０點，低水２點
下一篇新聞︰17/10/2025 16:45 《外圍焦點》歐元區公布ＣＰＩ，美國公布新屋動工等數據
17/10/2025 19:37 《再戰明天》中國召開中共二十屆四中全會，中國公布第三季GDP等數據
17/10/2025 19:33 《日入而息》阿里夥螞蟻72億購銅鑼灣寫字樓作香港總部，怡和擬私有化文華東方
17/10/2025 16:31 即月期指最後交易價２５２２５跌６８０點，低水２２點
17/10/2025 15:09 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６１１﹒７５跌５７點
17/10/2025 09:15 期指低開１０７點報２５７９８，國指期貨跌４３點報９２２１
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N