期貨新聞

17/10/2025 16:46

即月期指最後交易價25225跌680點，成交116901張

　　即月期指最後交易價25225，跌680點，低水22點，成交116901張。即月國指期貨最後交易價9002，跌262點，低水10點，成交117138張。另外，即月科指期貨最後交易價5752，跌269點，低水8點，成交180427張。
《經濟通通訊社17日專訊》

