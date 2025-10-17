即月期指最後交易價25225跌680點，成交116901張

即月期指最後交易價25225，跌680點，低水22點，成交116901張。即月國指期貨最後交易價9002，跌262點，低水10點，成交117138張。另外，即月科指期貨最後交易價5752，跌269點，低水8點，成交180427張。

《經濟通通訊社17日專訊》