山今養生智慧
期貨新聞

17/10/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報25245點，升20點，低水2點

　　即月期指在夜期時段開市報25228點，升3點，低水19點，最新報25245點，升20點，低水2點，合約成交362張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報9005點，升3點，低水7點，最新報9006點，升4點，低水6點，合約成交1445張。
《經濟通通訊社17日專訊》

