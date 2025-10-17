【夜期時段】即月期指最新報25245點，升20點，低水2點

即月期指在夜期時段開市報25228點，升3點，低水19點，最新報25245點，升20點，低水2點，合約成交362張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9005點，升3點，低水7點，最新報9006點，升4點，低水6點，合約成交1445張。

《經濟通通訊社17日專訊》