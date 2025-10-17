【夜期時段】即月期指最新報25245點，升20點，低水2點

即月期指在夜期時段開市報25228點，升3點，低水19點，最新報25245點，升20點，低水2點，合約成交362張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9005點，升3點，低水7點，最新報9006點，升4點，低水6點，合約成交1445張。
《經濟通通訊社17日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
17/10/2025 17:20
即月期指在夜期時段開市報25228點，升3點，低水19點，最新報25245點，升20點，低水2點，合約成交362張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9005點，升3點，低水7點，最新報9006點，升4點，低水6點，合約成交1445張。
《經濟通通訊社17日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
下一篇新聞︰17/10/2025 16:46 即月期指最後交易價２５２２５跌６８０點，成交１１６９０１張
17/10/2025 16:45 《外圍焦點》歐元區公布ＣＰＩ，美國公布新屋動工等數據
17/10/2025 16:31 即月期指最後交易價２５２２５跌６８０點，低水２２點
17/10/2025 15:09 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６１１﹒７５跌５７點
17/10/2025 09:15 期指低開１０７點報２５７９８，國指期貨跌４３點報９２２１
17/10/2025 09:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６５０﹒７５，跌１…
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N