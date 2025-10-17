《日入而息》阿里夥螞蟻72億購銅鑼灣寫字樓作香港總部，怡和擬私有化文華東方

|陳茂波稱滙豐承諾私有化恒生(00011)過程中不會裁員，未來對香港等地區進行重大投資；陳茂波指關稅對本港造成實際經濟影響微乎其微，政府有應急方案；目前逾200家公司排隊準備在港上市
|阿里巴巴(09988)與螞蟻斥72億元購銅鑼灣港島壹號中心多層商業寫字樓，作香港總部
|怡和擬溢價近四成私有化新加坡上市的文華東方
|中原CCL按周升1.18%連升2周，八大指數收復年內跌幅
|周大福(01929)上季零售值升4%，港澳同店銷售升6.2%
|立法會選舉提名期下周展開，消息指中資代表競逐功能界別，政商二、三代進場競逐
|潘功勝、李雲澤、吳清將出席金融街論壇開幕式；潘功勝晤歐盟高級官員，就經濟金融形勢和合作等交流；潘功勝晤世行行長和非洲開發銀行行長，就深化多邊務實合作等交換意見；潘功勝會見新興市場經濟體高級官員，就全球經濟金融形勢等交換意見；潘功勝、宣昌能在美會見金融機構高管，就SWIFT等交換意見
|王文濤晤庫克，就中美經貿、蘋果公司在華業務發展等交流；河南省委書記劉寧會見英國太古集團行政總裁施銘倫
|王毅晤加拿大外長阿南德，推進雙邊關係改善進程；王毅晤黑石集團董事長蘇世民，稱中美應開展有效溝通；外匯局朱鶴新晤黑石蘇世民，就金融市場走勢等交流
|機構料中國第三季GDP放緩至4.8%，關注四中全會、中美元首或會晤；機構料內地9月工業增加值增5%，消費和投資延續弱態
|恒指全日跌641點收報25247，全周累跌1043點，北水淨流入阿里買盤多
|滬綜指收挫2%周跌1.5%，創業板指跳水3%，半導體股重挫
|美匯指數回落，美日失守150
|歐元最新報1.1698/00，日圓最新報149.70/73
|業聚醫療(06929)杭州研發生產基地封頂，料2027年全面投產
|安能物流集團(09956)接獲大股東私有化收購建議，午後復牌
|美國擬撤銷香港電訊(06823)國際營運權，政府指美方泛化國家安全
|陽光油砂(02012)已悉數清償清盤呈請人財務責任，有關清盤呈請將被撤回
|太古地產(01972)北京太古坊八座大樓平頂，明年底起分階段開業
|海西新藥(02637)延遲上市，有傳疑似國際配售分派有問題
|吉利汽車(00175)召回46108輛繽瑞汽車，機油型號標識不夠明確
|比亞迪(01211)召回115783輛唐、元Pro汽車，涉電機和動力電池問題
|零跑汽車(09863)不會搭載華為乾崑智駕系統，將會使用自研智駕
|雷軍稱小米(01810)已交付40萬輛汽車，正與港大等院校作科研創新
|石四藥集團(02005)已取得國藥監督管理局生產苯磺酸左氨氯地平片藥品註冊批件
|科技園公司指新田科技城園區項目命名為「INNOPOLE」，首階段發展涉及約2.5公頃用地
|美團(03690)宣布追加28億元扶持餐飲商家，助力堂食外賣雙增長
|恒生(00011)林慧虹本月20日起接任執行董事兼行政總裁
|中銀信用卡首8個月盲盒相關簽帳金額為去年同期5倍
|太古酒店推出首個居舍品牌住宅項目，料2030年竣工
|巨星傳奇(06683)上海活動近145萬人參與，線上官方活動人次超二千萬
|老鋪黃金(06181)將於10月26日進行產品調價，為年內第三次
|京東方精電(00710)受託人今購30萬股，總代價151.8萬元
|弘陽地產(01996)延長提早重組支持協議費用期限至下月14日
|鷹瞳科技-B(02251)終止一致行動人士協議
|富力地產(02777)9月及首三季總銷售收入均按年升32%
|科倫博泰(06990)博度曲妥珠單抗獲內地批准用於成人乳腺癌患者
|中石化煉化工程(02386)首三季新簽訂合同總值按年升24%
|海峽石油化工(00852)附屬向法院就其前董事提交傳訊令狀，續停牌
|周大福(01929)上季零售值升4%，港澳同店銷售升6.2%
|中免(01880)全權運營安踏(02020)柬埔寨金邊形象店開幕
|復宏漢霖(02696)HLX43美國當局授予孤兒藥資格認定
|卓越教育集團(03978)根據受限制股份單位計劃購買股份
|佳明集團(01271)關永和辭任公司執行董事兼財務總監
|「十四五」以來國開行發放超7800億支持「一帶一路」
|何立峰會見清華經管學院顧問代表冀積極支持中外交流
|工信部將編制「十五五」智能網聯新能源汽車產業發展規劃
|金融街論壇27日開幕，「一行兩局一會」負責人主題演講；2025年世界互聯網大會烏鎮峰會將於11月6日至9日舉辦
|市監總局將建立新能源汽車火災事故企業報告制度
|海南離島免稅商品範圍擴大，旅客免稅購物年齡調至18歲
|北京打造醫藥創新高地，國家級藥械審評中心落地
|財政部繼續提前下達2026年新增地方政府債務限額
|市監總局擬出台新規，規範無堂食外賣、「幽靈外賣」經營
|統計局開展全國1%人口抽樣調查，涉500萬住戶、1400萬人
|近半月華潤等4家央國企開發商宣布融資，規模超130億
|深圳赴清華北大招攬AI英才，逾半數崗位年薪超30萬元
|上期所調整黃金和白銀期貨交易保證金比例和漲跌停板幅度
|上海黃金交易所提醒金價劇烈波動，合理控制倉位
|9月新開融資融券帳戶20.54萬戶創年度新高，同比增288%
|人行1648億逆回購利率持平，全周收水3479億
|交通銀行授信審批部副總經理胡曉冰接受審查調查
|蘋果與北京安貞醫院啟動利用Apple Watch監測房顫研究；內地首批iPhone Air預購開啟5分鍾即售罄
|中創新航產能不足，華為智界部分車型換用寧德電芯
|字節跳動在抖音App內上線至少20款短故事小程序
|台股收跌逾1%，台積電2納米晶圓代工價格計劃上調50%
|李成鋼晤美國歐亞集團總裁，布雷默稱其沒「行為異常」
|中國管制稀土出口，ASML指正與供應鏈夥伴評估潛在影響
|應歐盟等申請，中國商務部將召開豬肉反傾銷案聽證會；安世半導體遭荷蘭控制，歐美警告汽車生產或遭受迅速重擊
|澳州對華鋁型材作出第三次雙反日落復審終裁
|黃仁勳稱英偉達中國先進芯片市佔率已從95%降至0%
|日本國會下周二選新首相，高市早苗仍未能籌組聯合政府
|胡塞武裝證實，總參謀長早前在以美聯合空襲中身亡
|美俄元首商定兩周內舉行布達佩斯峰會，重啟俄烏停火談判
|美國農業部長羅林斯稱正與南美國家磋商「大豆榨油」合作；美國牛肉價格升至歷史新高，特朗普表示「正施展魔法」解決問題；特朗普趁美國建國250周年，宣布為自己建造凱旋門計劃
|德國總理倡建歐洲單一股票交易所，推動資本市場聯盟
|日本央行月底議息，行長植田和男暗示仍有可能加息；日本央行高層連番口頭干預，圓匯回穩至149.67
|標普預料美國關稅致全球企業今年損失逾9萬億
|受貿易戰及地區銀行爆雷危機夾擊，2年期美債孳息率創逾3年低
|摩根大通CEO戴蒙稱「關注歐洲和拉美銀行」，公司急澄清為「開玩笑」
|IMF指中美摩擦使全球經濟增長面臨「重大下行風險」
|陳茂波指關稅對本港造成實際經濟影響微乎其微，政府有應急方案；目前逾200家公司排隊準備在港上市
|消息指摩通計劃從中環及觀塘寫字樓搬出，遷入西九藝術廣場大樓
|AIA調查指72%受訪者退休儲備不足，或需延遲12.8年退休
|法外貿銀行指存款利率下調和銀行自營投資緩解內銀盈利壓力，商業地產導致港銀信貸風險上升
|A股收市後恒指跌幅急擴至超過700點，工業股跌幅顯著擴大
|政府向棕地作業經營者招標出租四幅新界土地
|中原CCL按周升1.18%連升2周，八大指數收復年內跌幅
|立法會選舉提名期下周展開，消息指中資代表競逐功能界別，政商二、三代進場競逐
|政府委任江智蛟及葉禮德為證監會非執行董事，為期兩年
|政府決定終止逾46億元空郵中心重建計劃，據指至今支出及顧問費等約1.36億元
|許正宇指本港將把握全球資金重新配置浪潮，推動金融科技
|按揭證券公司發行第三批基建貸款抵押證券
