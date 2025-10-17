《日入而息》阿里夥螞蟻72億購銅鑼灣寫字樓作香港總部，怡和擬私有化文華東方

陳茂波稱滙豐承諾私有化恒生(00011)過程中不會裁員，未來對香港等地區進行重大投資；陳茂波指關稅對本港造成實際經濟影響微乎其微，政府有應急方案；目前逾200家公司排隊準備在港上市

阿里巴巴(09988)與螞蟻斥72億元購銅鑼灣港島壹號中心多層商業寫字樓，作香港總部

怡和擬溢價近四成私有化新加坡上市的文華東方

中原CCL按周升1.18%連升2周，八大指數收復年內跌幅

周大福(01929)上季零售值升4%，港澳同店銷售升6.2%

立法會選舉提名期下周展開，消息指中資代表競逐功能界別，政商二、三代進場競逐

潘功勝、李雲澤、吳清將出席金融街論壇開幕式；潘功勝晤歐盟高級官員，就經濟金融形勢和合作等交流；潘功勝晤世行行長和非洲開發銀行行長，就深化多邊務實合作等交換意見；潘功勝會見新興市場經濟體高級官員，就全球經濟金融形勢等交換意見；潘功勝、宣昌能在美會見金融機構高管，就SWIFT等交換意見

王文濤晤庫克，就中美經貿、蘋果公司在華業務發展等交流；河南省委書記劉寧會見英國太古集團行政總裁施銘倫

王毅晤加拿大外長阿南德，推進雙邊關係改善進程；王毅晤黑石集團董事長蘇世民，稱中美應開展有效溝通；外匯局朱鶴新晤黑石蘇世民，就金融市場走勢等交流