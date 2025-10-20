恒指期貨現貨月份未平倉合約總數158450張，增21600張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(17日)共為158450張，較前增21600張；若計入其他月份的未平倉合約，總數177020張，增22665張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/10(五)
|158450
|21600
|177020
|22665
|16/10(四)
|136850
|-605
|154355
|-406
|15/10(三)
|137455
|-10845
|154761
|-10261
|14/10(二)
|148300
|3055
|165022
|3460
|13/10(一)
|145245
|-35655
|161562
|-35513
|17/10(五)
|46254
|1581
|58352
|2005
|16/10(四)
|44673
|921
|56347
|1025
|15/10(三)
|43752
|-3058
|55322
|-2806
|14/10(二)
|46810
|791
|58128
|874
|13/10(一)
|46019
|-3536
|57254
|-2914
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社20日專訊》
