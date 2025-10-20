恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數236325張，增逾萬七張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(17日)共為236325張，較前增17847張；若計入其他月份的未平倉合約，總數299287張，增20400張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/10(五)
|236325
|17847
|299287
|20400
|16/10(四)
|218478
|-3656
|278887
|-5375
|15/10(三)
|222134
|-14053
|284262
|-14534
|14/10(二)
|236187
|-7131
|298796
|-7482
|13/10(一)
|243318
|-37157
|306278
|-36737
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/10(五)
|91128
|-854
|146123
|1692
|16/10(四)
|91982
|-1044
|144431
|-3144
|15/10(三)
|93026
|-6117
|147575
|-6817
|14/10(二)
|99143
|-1850
|154392
|-1623
|13/10(一)
|100993
|8390
|156015
|9466
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社20日專訊》
