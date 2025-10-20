恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數226186張增逾二萬八張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(17日)共為226186張，較前增28817張；若計入其他月份的未平倉合約，總數262850張，增30472張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/10(五)
|226186
|28817
|262850
|30472
|16/10(四)
|197369
|-5789
|232378
|-5689
|15/10(三)
|203158
|-6810
|238067
|-6934
|14/10(二)
|209968
|5587
|245001
|6197
|13/10(一)
|204381
|-64788
|238804
|-52579
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/10(五)
|97958
|-3504
|116625
|-3012
|16/10(四)
|101462
|-5392
|119637
|-5314
|15/10(三)
|106854
|6772
|124951
|6980
|14/10(二)
|100082
|5617
|117971
|5855
|13/10(一)
|94465
|-25335
|112116
|-18935
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社20日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽