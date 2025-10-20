期指高開634點報25859，國指期貨升239點報9241

期指高開634點報25859，國指期貨高開239點報9241，科指期貨高開206點報5958。
《經濟通通訊社20日專訊》
【你點睇？】歐盟擬要求中企須向當地公司轉移技術方可營運，你認為中方會否採取強烈反制？► 立即投票
20/10/2025 09:15
